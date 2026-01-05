Trágica navidad para la fauna silvestre en Antioquia: aumentaron en un 250 % los animales afectados por pólvora en una de sus regiones

Pasada la temporada decembrina, una de las corporaciones regionales de Antioquia, Cornare, presentó un preocupante balance sobre las afectaciones a la fauna silvestre durante esta época caracterizada, lamentablemente, por el uso de pólvora. En un comunicado, informaron que la cantidad de animales que sufrieron dificultades durante diciembre en su jurisdicción se multiplicó de manera alarmante, e hicieron un llamado por la celebración responsable de las festividades.

Lea también: “Ya basta de fantasías”: El mensaje para Trump del líder de un territorio amenazado por Estados Unidos

Más de 150 animales afectados

La Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare señaló que, durante diciembre, 157 animales silvestres ingresaron al Centro de Atención y Valoración (CAV) de la Corporación por causas asociadas al uso de polvora. Esta cantidad representó un aumento cercano al 250% frente a los 45 casos reportados durante el último mes del 2024.

Cornare calificó esto como “una presión crítica sobre la biodiversidad y sobre la capacidad de atención del CAV”, situación que se agudizó con las celebraciones de fin de año.

En su mayoría, los animales atendidos presentaron graves lesiones físicas, desorientación severa y alteraciones en sus comportamientos naturales, provocadas por el ruido y las detonaciones. Igualmente, la pirotecnia también propició el abandono de nidos, lo que deja animales huérfanos, provocó muertes súbitas y aumentó riesgos como atropellamientos, colisiones contra ventanas, electrocuciones y ataques por animales domésticos.

Pese a que “el equipo interdisciplinario del Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre realizó todos los esfuerzos técnicos, veterinarios y operativos para atender los casos reportados”, según afirmó Cornare, el 65 % de los casos terminó en la muerte del animal, mientras que el 35 % presenta un pronóstico reservado. La corporación afirma que los casos correspondientes a animales huérfanos tienen mayores probabilidades de recuperación.

Los municipios con más casos

Cornare informó que los municipios que registraron el mayor número de casos fueron Rionegro, Marinilla, Guatapé, El Peñol, El Retiro, El Carmen de Viboral y Guarne. Sin embargo, en los 26 municipios de la jurisdicción se presentaron reportes de afectación a la fauna silvestre, lo que indica que el uso de la polvora impacta a todo el territorio.

Las especies más afectadas fueron zarigüeyas y diversas aves silvestres, entre ellas gallinazos, gavilanes, búhos, tórtolas, pollas de agua, alcaravanes y colibríes. También se atendieorn algunos reptiles, aunque en menor proporción.

Le puede interesar: Urgente: explotó un cilindro de gas en el sur de Bogotá y dejó dos personas muertas

Podrían ser más los animales afectados

Cornare enfatizó en que las cifras corresponden únicamente a los animales que lograron ser rescatados y trasladados al CAV, advirtiendo que “el impacto real sobre la fauna silvestre podría ser aún mayor, debido al subregistro de casos que no alcanzan a ser reportados o atendidos oportunamente”.

Desde la corporación hicieron un llamado a la ciudadanía a replantear el uso de la pólvora y “avanzar hacia un cambio cultural, promoviendo celebraciones responsables que respeten la vida y el patrimonio natural”.