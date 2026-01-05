Acusación histórica: estos son los delitos que ahora enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores ante un tribunal de EE. UU.

Nicolás Maduro junto a la DEA en EE. UU. al momento de su traslado en Nueva York

La comparecencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York marca un punto de inflexión en la relación judicial entre Estados Unidos y Venezuela.

(Lea también: Hijo de Nicolás Maduro rompió el silencio tras la captura de su padre; también es señalado por EE. UU por narcotráfico)

Después de su captura en Caracas y posterior traslado al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, la Fiscalía estadounidense ha formalizado una ampliación de cargos que vincula directamente a la cúpula del Palacio de Miraflores con una estructura transnacional de narcotráfico.

Los cargos principales y el ‘Cártel de los Soles’

La acusación, liderada por la fiscal general Pamela Bondi, sostiene que Maduro presuntamente dirigió durante más de dos décadas el denominado Cártel de los Soles. Según el documento judicial, esta organización, compuesta por altos mandos militares y políticos, no solo buscaba el enriquecimiento ilícito, sino que utilizaba el flujo de estupefacientes como una herramienta política contra territorio estadounidense.

Los cargos específicos que enfrenta Nicolás Maduro incluyen:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína (estimada en más de 200 toneladas anuales hacia 2020).

(estimada en más de 200 toneladas anuales hacia 2020). Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer armamento pesado en apoyo a actividades criminales.

Por su parte, Cilia Flores es señalada por primera vez en esta “imputación sustitutiva” por presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero que permitieron el funcionamiento de dicha red.

Alianzas con grupos irregulares y bandas criminales

El expediente detalla una red de socios operativos que facilitaban el tránsito de droga a través de puertos y espacio aéreo venezolano. La Fiscalía menciona vínculos estratégicos con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, además de grupos insurgentes colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC.

Un elemento relevante en la nueva acusación es la inclusión del Tren de Aragua. Las autoridades estadounidenses sostienen que esta banda criminal se consolidó bajo la tutela del poder estatal venezolano, convirtiéndose en un actor clave para la seguridad de las rutas de tráfico. Entre los nombres que figuran en el pliego de cargos junto a la pareja presidencial se encuentran:

Diosdado Cabello , ministro del Interior.

, ministro del Interior. Nicolás Ernesto Maduro Guerra , hijo del mandatario.

, hijo del mandatario. Héctor Rustheford Guerrero Flores , alias ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua.

, alias ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua. Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior.

Reacciones oficiales y proceso judicial

La fiscal Pamela Bondi subrayó que la operación fue una misión coordinada para exigir rendición de cuentas, asegurando que los acusados enfrentarán el rigor del sistema judicial norteamericano. En la misma línea, el vicepresidente JD Vance señaló que la posición de poder en Caracas no otorga inmunidad frente a delitos de narcotráfico internacional.

El proceso está bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan. Durante la primera audiencia, se procederá a la lectura formal de cargos, la verificación de identidad y la determinación de la custodia preventiva, en un caso que la justicia de Estados Unidos describe como el desmantelamiento de una red que utilizaba instituciones estatales para fines delictivos.