“El derecho internacional existe para frenar imperios”: el mensaje desafiante del hijo de Maduro en la juramentación de Delcy Rodríguez

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, se tomó la palabra en plena posesión de Delcy Rodríguez hoy en Caracas, Venezuela.

Mientras la Organización de las Naciones Unidas sostiene una reunión de urgencia a raíz de la captura de Maduro, en Caracas tiene lugar la ceremonia mediante la cual Delcy Rodríguez asume la presidencia provisional, el 5 de enero de 2026.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, diputado y único hijo del exmandatario capturado, tomó la palabra este 5 de enero durante la jura de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela.

La intervención de Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, mencionó: “Hoy he venido, con nuestra causa bolivariana, a pedir seguir transitando la senda de la paz y la convivencia pacífica sin amenazas externas. No pedimos nada complejo, pedimos que nos dejen en paz”.

Ante una Asamblea Nacional marcada por la incertidumbre, el diputado calificó la acción militar como un “desafío a una estirpe histórica”.

Con un discurso cargado de referencias históricas, el diputado Maduro Guerra se dirigió al país para calificar de “secuestro” la detención de su padre y de su madrastra, Cilia Flores, ocurrida el pasado 3 de enero durante la Operación Absolute Resolve. “No secuestran a un hombre, están desafiando una estirpe histórica. Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar”, afirmó ante el hemiciclo, aludiendo a la doctrina de intervención estadounidense.

“No nos van a ver débiles”: Mencionó el hijo del mandatario

A pesar de la gravedad de los cargos por narcoterrorismo que enfrenta su padre en Manhattan, Maduro Guerra aseguró que su familia se mantiene “firme y tranquila”. El parlamentario apeló a la resistencia interna y al derecho internacional como herramientas para “frenar imperios”, mientras hacía un llamado directo a sus seguidores: “Nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo enarbolando la bandera de la dignidad”

Una transición bajo advertencia

La nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez, adoptó un lenguaje de coexistencia. Luego del fallo de la Corte Suprema que la habilitó en el cargo, Rodríguez extendió una invitación al diálogo basada en la “igualdad soberana”.

Sin embargo, el reconocimiento internacional de este nuevo mandato se encuentra condicionado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condicionado la estabilidad de la transición al acceso total a los recursos petroleros venezolanos. “Si no hace lo correcto, enfrentará consecuencias incluso mayores”, advirtió el mandatario estadounidense en un mensaje directo hacia Rodríguez.

El futuro inmediato de Venezuela se debate ahora entre la presión de Washington, que asegura estar “al mando” de la transición, y las voces del chavismo que, representadas por Maduro Guerra, insisten en que la causa bolivariana debe transitar por una senda de paz “sin amenazas externas”.