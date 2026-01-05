Alvin Hellerstein, el famoso juez que llevará el caso de Nicolás Maduro en EE. UU.: quién es y por qué es clave

Alvin Kenneth Hellerstein será el magistrado encargado de dirigir el proceso judicial contra Nicolás Maduro, un juez con amplia trayectoria en expedientes de alto perfil y causas especialmente complejas.

El lunes 5 de enero de 2026 marca un hito en la historia judicial de las Américas. A las 12:00 horas, en el tribunal federal de Manhattan, Nicolás Maduro comparecerá ante el juez de distrito Alvin Kenneth Hellerstein. No es una asignación al azar, esta elección responde a una trayectoria de casi tres décadas manejando expedientes que han moldeado la jurisprudencia contemporánea de los Estados Unidos.

Hellerstein, nacido en Nueva York en 1933 y egresado de la Universidad de Columbia, es una figura institucional en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Nombrado por Bill Clinton en 1998, el magistrado ha construido una reputación basada en el rigor técnico y un apego estricto a la Constitución, alejándose de los reflectores mediáticos a pesar de la magnitud de sus casos.

Estos son algunos de los casos complejos que ha llevado:

La relevancia de Hellerstein en el sistema judicial estadounidense se cimentó luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante más de una década, supervisó las demandas civiles de las víctimas contra aerolíneas y entidades de seguridad, gestionando un equilibrio delicado entre las indemnizaciones y los estándares probatorios.

Su historial incluye temas de alta sensibilidad social y cultural:

Movimiento #MeToo: Administró las demandas civiles contra el productor Harvey Weinstein , tomando decisiones clave sobre la responsabilidad de sus empresas asociadas.

Administró las demandas civiles contra el productor , tomando decisiones clave sobre la responsabilidad de sus empresas asociadas. Propiedad intelectual: Dirigió el litigio por el famoso póster “Hope” de Barack Obama y la demanda de plagio contra la cantante Shakira por el tema “Loca”.

Dirigió el litigio por el famoso póster “Hope” de y la demanda de plagio contra la cantante Shakira por el tema “Loca”. Seguridad Nacional: Ha mediado en conflictos entre el derecho a la justicia de víctimas de tortura y los argumentos de seguridad nacional en casos relacionados con la CIA.

El factor Venezuela: otros casos que lleva de exfuncionarios del país vecino

Para el entorno de la justicia neoyorquina, la figura de Hellerstein ya es familiar en los expedientes que involucran a exfuncionarios venezolanos. Actualmente, el juez preside el proceso contra Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela.

Esta experiencia previa le otorga un conocimiento profundo sobre el 'Cartel de los Soles‘, la organización que, según la fiscalía estadounidense, Maduro presuntamente lideró para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos. De hecho, Hellerstein ya ha validado pruebas sustanciales en el caso de Carvajal que vinculan a la cúpula política venezolana con redes de narcotráfico internacional.

Hellerstein, quien se identifica como judío ortodoxo, ha sido enfático en que sus creencias personales no dictan sus sentencias. En sus propios escritos académicos, ha defendido que la imparcialidad es el eje del sistema: “La forma en que un juez decide un caso no debería depender de su educación o valores religiosos”, sostuvo en 2013.

Lo que sigue en el proceso

En la audiencia de este lunes, Hellerstein tendrá la tarea inicial de verificar la identidad de los acusados, leer los cargos (que incluyen conspiración de narcoterrorismo y posesión de armas pesadas) y decidir sobre la detención preventiva.

Aunque la defensa de Maduro podría solicitar tiempo para estudiar las pruebas acumuladas por más de 15 años, el juez Hellerstein es conocido por su capacidad para establecer calendarios procesales estrictos. El proceso, que se desarrolla bajo la mirada atenta de más de 50 países que cuestionan la legitimidad del líder venezolano, queda ahora bajo la decisión de este conocido juez.