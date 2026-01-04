Colombiana, oriunda de Cartagena, murió en el bombardeo a Maduro en Venezuela; familiares no la podrán enterrar

Tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, The New York Times, reveló que al menos 40 personas habrían muerto tras los bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares de los Estados Unidos. Dentro de esta cifra, que fue revelada por una fuente anónima, se encuentra una colombiana oriunda del departamento de Bolívar, quien murió por una de las bombas.

Según el reporte, las víctimas fatales incluirían tanto civiles como militares, aunque hasta el momento no existe un balance oficial por parte del Gobierno venezolano. Las autoridades de Caracas no han confirmado cifras ni ofrecido detalles sobre personas heridas o daños derivados de los ataques, ocurridos entre la noche del viernes 2 y la madrugada del sábado 3 de enero.

Pero dentro de los nombres que de a poco se han dado a conocer, debido a los esfuerzos realizados por los familiares para comunicarse con sus cercanos en dicho país, destaca el nombre de Yohana Rodríguez Sierra, empresaria independiente de 45 años, oriunda de Cartagena, que pereció en el ataque.

El diario El Universal habló con la familia de Rodríguez Sierra, quienes les aseguraron que ella y su hija Ana Corina llevaban varios años viviendo en el país vecino y que vivían en una casa quinta, ubicada en El Hatillo, perteneciente al Estado Miranda; sitio en el que habían unas antenas de telecomunicaciones, las cuales fueron atacadas por los aviones estadounidenses.

Adicionalmente, en el diario dan a conocer que Ana, de 22 años, quedó gravemente herida, mientras que su madre murió de manera inmediata. A este doloroso hecho se le suma la incertidumbre que tienen, ya que las dos mujeres vivían solas en el país vecino, por lo que están pensando qué hacer para darle cristiana sepultura a Yolanda.

“Nos va a tocar ver su sepelio por medio de una transmisión por internet o mediante un teléfono, ya que no podemos repatriar el cuerpo debido a que fue una muerte de guerra. Es muy lamentable porque sus otros hijos viven en España y Cali y no los van a dejar entrar a Venezuela, ya que no hay acceso en estos momentos”, afirmó uno de los familiares a este medio de comunicación.

La millonaria recompensa por la que habrían traicionado a Maduro

Tras la operación, varias hipótesis salieron a la luz, dentro de ellas una posible ‘traición’ por parte de uno de los miembros de su régimen, teoría que fue constatada en W Radio, con la entrevista que le realizaron al excanciller de Colombia, Julio Londoño, quien aseguró que “sin duda hubo colaboración de altos mandos del poder en Venezuela para la captura de Maduro”. A todo esto se le suma que un funcionario de la CIA, le habría constatado esta información al diario The New Yor Times.

Cabe acotar que para agosto del 2025, el Gobierno de Estados Unidos, emitió un cartel de búsqueda en contra de Maduro por “conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo al delito de drogas”; ofreciendo $USD 50 millones de dólares por información para su captura.