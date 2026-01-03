Jornada masiva de vacunación en Bogotá este sábado 3 de enero: ¡Todo lo que debe saber!

Con la llegada del primer fin de semana de 2026, la salud se convierte en la prioridad para los habitantes de la capital. La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha lanzado una invitación abierta a toda la ciudadanía para participar en la jornada de inmunización que se llevará a cabo este sábado 3 de enero. El objetivo es claro: iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación de niños, adultos y adultos mayores en puntos estratégicos distribuidos por toda la ciudad.

Le puede interesar: Revolución en las vías del Caribe: Siete peajes clave dejarán de cobrar en 2026

Desde las 8:00 a. m., los bogotanos podrán acceder a biológicos que previenen enfermedades de alto impacto como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. Asimismo, se mantiene el énfasis en la protección contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), con dosis disponibles para menores entre los 9 y 17 años.

Alerta por Fiebre Amarilla: ¿Dónde vacunarse?

Debido al reciente incremento de casos de fiebre amarilla en la región de las Américas, las autoridades sanitarias han reforzado los puntos permanentes para combatir esta enfermedad, conocida por su elevada letalidad. Si planea viajar a zonas de riesgo o simplemente desea estar protegido, estos son los lugares clave habilitados este sábado:

Terminal de Transporte Salitre: Módulo Verde (Local 136). Atenderá de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Módulo Verde (Local 136). Atenderá de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Aeropuerto El Dorado: Segundo piso del Muelle Internacional (Salida 5, junto a la DIAN). Disponible de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Segundo piso del Muelle Internacional (Salida 5, junto a la DIAN). Disponible de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Terminal de Transporte Norte: Calle 192 # 19-43. Atención de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Calle 192 # 19-43. Atención de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Centros de Salud: Lorencita, Candelaria y Suba también estarán habilitados con horarios que inician desde las 7:00 a. m. o 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Más de 200 puntos fijos y herramientas digitales

Bogotá no solo cuenta con carpas en parques y centros comerciales este sábado; la ciudad dispone de una red de más de 200 puntos fijos en IPS y centros de salud. Para facilitar la búsqueda del lugar más cercano, la Secretaría recomienda el uso de la herramienta Mapas Bogotá.

El proceso es sencillo: ingrese al portal, escriba la palabra “vacunación” en el buscador y el mapa le mostrará las instituciones prestadoras de salud con servicio activo, incluyendo horarios y direcciones exactas. También puede consultar el listado actualizado en el enlace oficial: http://bit.ly/4aPMlDk.

Requisitos para asistir

Para acceder a cualquiera de las vacunas de forma gratuita, solo debe cumplir con lo siguiente:

Llevar el documento de identidad (Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). Presentar el carné de vacunación (si lo tiene), para que el personal de salud verifique qué dosis le hacen falta. Asistir preferiblemente en las primeras horas del día para evitar congestiones.

Esta jornada representa una oportunidad vital para que las familias inicien el año con tranquilidad sanitaria, especialmente en un contexto de movilidad turística donde la prevención es la mejor herramienta contra brotes epidémicos.