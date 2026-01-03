Revolución en las vías del Caribe: Siete peajes clave dejarán de cobrar en 2026

El 2026 inicia con una de las noticias más esperadas por los habitantes, transportadores y comerciantes de la Costa Norte de Colombia. El presidente Gustavo Petro ha confirmado la eliminación de siete estaciones de peaje estratégicas que operan en el corredor vial del Caribe colombiano. La medida, que busca reducir los costos de vida y logística en la región, surge tras la terminación anticipada de una concesión vial que estuvo bajo la lupa durante años.

El fin de la era “Ruta Caribe”

La decisión se centra en el contrato de concesión del corredor Cartagena-Barranquilla, conocido popularmente como Ruta Caribe. Hasta la fecha, este trayecto estaba bajo la operación de la Agencia del Caribe S.A.S., pero tras un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la vía revertirá al Estado.

A partir de este 2 de enero de 2026, inicia el proceso de transición para que el corredor pase a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Se estima que el traspaso administrativo y técnico quede completamente finiquitado en junio de este mismo año, permitiendo al Estado asumir directamente el mantenimiento y la operación de esta infraestructura vital.

¿Cuáles son los peajes que desaparecen?

La eliminación de estas casetas de cobro impactará puntos neurálgicos de movilidad entre los departamentos de Bolívar y Atlántico. Los peajes que dejarán de operar son:

Pasacaballos Turbaco (uno de los más polémicos por las protestas sociales) Gambote Arroyo de Piedra Sabanagrande Galapa Bayunca

¿Por qué se terminó el contrato anticipadamente?

De acuerdo con las autoridades, el cierre de este contrato de concesión se dio por mutuo acuerdo. Factores externos, especialmente las intensas protestas sociales registradas en los últimos años, afectaron significativamente el recaudo esperado por el concesionario. Las comunidades locales habían manifestado en múltiples ocasiones que la instalación de nuevas estaciones y el cobro constante durante más de dos décadas se habían convertido en un obstáculo para el desarrollo local.

Un respiro para la canasta familiar y el transporte

El impacto económico de esta medida es profundo. Durante años, los gremios de transportadores y comerciantes denunciaron que los peajes elevaban los costos logísticos, lo que finalmente se traducía en alimentos más caros para los hogares caribeños.

Con la eliminación de estos siete cobros, se espera una reducción inmediata en los fletes de mercancías y una dinamización del turismo regional. Para el habitante promedio de municipios como Turbaco o Galapa, esto representa un ahorro directo en sus desplazamientos diarios, eliminando una barrera económica que afectó la competitividad de la región por más de 20 años.

El reto ahora para el Invías será garantizar que, sin el recaudo de estos peajes, la calidad de la malla vial se mantenga en óptimas condiciones para asegurar la seguridad de quienes transitan por el corazón del Caribe colombiano.