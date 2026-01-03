Gobierno Petro declarará estado de emergencia económica, social y ecológica tras ataque en Venezuela según Benedetti

Durante la madrugada de este 3 de enero del 2026, fuerzas de inteligencia de Estados Unidos llevaron a cabo un operativo en Venezuela que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, dando un golpe al régimen del país vecino.

Ante lo anterior, se ha desatado toda una ola de reacciones, entre ellas, varias del gobierno colombiano, quienes han expresado su preocupación frente a la intervención de Estados Unidos y los ataques realizados.

Justamente, a través de sus redes sociales el actual ministro del Interior, Armando Benedetti se pronunció afirmando que se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta, con el propósito de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación en la frontera.

“En el marco de este PMU se definirán y coordinarán medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas tanto a connacionales como a migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país”, escribió el ministro.

¿Por qué se dio un ataque contra Nicolás Maduro en Venezuela?

Durante años, el régimen venezolano y el gobierno de Estados Unidos se habían enfrentado verbalmente. Sin embargo, durante los últimos meses las relaciones diplomáticas se cayeron y la tensión incrementó a tal punto que desde Estados Unidos se movilizaron tropas al caribe para presionar a Venezuela.

A su vez, también se implementaron medidas como el bloqueo de rutas y relaciones, para así limitar ingresos al régimen y llevarlos a una presión casi que innegociable.

Hasta que, finalmente se realizó un operativo que dejó como capturado a Nicolás Maduro y su esposa, quienes en varias ocasiones se habían manifestado en la televisión nacional con términos hacia Estados Unidos como “peace” o paz en medio de la crisis, tratando de mediar ante la presión.

De acuerdo con las primeras declaraciones del presidente Donald Trump sobre la captura, Maduro fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por cuatro delitos en contra de Estados Unidos.

"Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos“, afirmó la Fiscalía estadounidense.