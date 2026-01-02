Senador de Cambio Radical aseguró que “un congresista que se gana $32 millones no es bien remunerado”

El gobierno del presidente Gustavo Petro tomó dos decisiones que han encendido el debate público en los últimos días: aumentar el salario mínimo un 23 % y quitarles una prima de $11 millones de pesos a los congresistas. Las dos medidas han generado opiniones encontradas. Uno de los que se pronunció fue el senador del partido Cambio Radical Antonio Zabaraín, quien consideró que el recorte a los ingresos de los legisladores es inconveniente.

En entrevista con la emisora W Radio, Zabaraín consideró que no es “coherente” el incremento del salario mínimo, pues advirtió que a la larga no beneficiaría a todos los trabajadores del país. En contraste, señaló que el recorte a la prima de los congresista debió discutirse directamente en el Congreso y no debió ser una decisión tomada por el Gobierno Nacional.

Entre otras cosas, señaló que los congresistas tienen muchas responsabilidades. “Yo creo que un congresista que se gana $32 millones de pesos no es bien remunerado”, anotó Zabaraín en conversación con la W Radio.

Así mismo, señaló que no recuerda si votó a favor o en contra de las iniciativas anteriores que buscaban bajar el salario de los congresistas.

“El salario de los congresistas colombianos es el más alto de Latinoamérica proporcionalmente”: Angélica Lozano

Mientras tanto, en ese mismo espacio, la senadora Angélica Lozano aseguró que está de acuerdo con el recorte anunciado por el Gobierno Nacional y señaló que en el pasado acompañó varias iniciativas que buscaban reducir el salario de los legisladores.

“El salario actual de los congresistas de Colombia es el más alto proporcionalmente en toda América Latina y, comparado con países de Europa, ganamos más que un congresista alemán y holandés”, sostuvo Angélica Lozano.

Además, calificó que es “oprobioso” que haya una brecha tan grande entre el salario mínimo y el salario de los congresistas.

Vale decir que el decreto que alista el Gobierno Nacional aún tiene que pasar una dura prueba, pues los congresistas podrían argumentar que tienen un derecho adquirido que no les pueden quitar. No obstante, se espera que la normativa empiece a aplicar para los congresistas que se posesionen el 20 de julio del 2026.