Cayeron siete presuntos integrantes de ‘La Isla’, banda señalada de tráfico de drogas en barrios de Kennedy

En la mañana de este viernes 2 de enero la Policía Metropolitana de Bogotá informó a través de un comunicado de prensa que desmanteló a una banda conocida como ‘La Isla’ que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital.

De acuerdo con las autoridades policivas, la investigación para dar con estos presuntos delincuentes tardó ocho meses. Entre otras cosas, se valieron de “entrevistas, búsqueda selectiva en base de datos, cotejos morfológicos, interceptaciones telefónicas, y actividades de agente encubierto” que permitieron “evidenciar el accionar criminal de esta estructura delincuencial, integrada por 7 hombres, responsables de la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo en los sectores de El Amparo, María Paz y el entorno de la Plaza Central de Abasto”.

En efecto, siete personas terminaron capturadas por orden judicial. Ahora, tendrán que responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte estupefacientes.

La Policía informó que durante los operativos consiguieron incautar más de 150 gramos de Tussi, 7 Frascos de Ketamina, que según explicaron es un fármaco psicoactivo utilizado para la elaboración de sustancias alucinógenas, y siete celulares.

La identidad de los capturados y su rol en la organización

En su pronunciamiento, la Policía reveló los alias y los roles que cumplían algunas de las personas detenidas que ya fueron judicializadas.

“Entre los capturados se encuentra el cabecilla, alias ‘Julián’, quien era el encargado de la fabricación y el almacenamiento las sustancias ilícitas. Asimismo, alias ‘Oscar’ coordinador y encargado de la distribución de los estupefacientes entre los expendedores para su posterior comercialización. Los capturados registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. De igual manera, fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario”, manifestó la Policía en su comunicado.

También subrayó que consiguieron afectar las rentas criminales de la estructura en un valor que ascendió a los 50 millones de pesos mensuales.