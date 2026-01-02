Grave accidente: bus se volcó, dejó 18 personas heridas y árboles evitaron una tragedia mayor

La jornada de retorno tras las festividades de inicio de año se vio interrumpida este viernes 2 de enero en el departamento de Antioquia por dos incidentes viales de magnitud. El hecho más relevante ocurrió en jurisdicción del municipio de Olaya, donde un bus de servicio público que transportaba a 40 personas se volcó lateralmente, dejando un saldo de 18 pasajeros lesionados.

El siniestro se registró en el sector conocido como La Uvera, en la ruta que conecta a Sabanalarga con Medellín. Según el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), el vehículo terminó recostado sobre la berma tras perder el control. Testigos y socorristas en la zona señalaron que la presencia de árboles en el borde del camino fue determinante para detener el avance del automotor, evitando que este cayera por un abismo cercano.

Atención de la emergencia y estado de los heridos

El Cuerpo de Bomberos de Olaya lideró las labores de rescate. De acuerdo con el balance oficial, 18 personas sufrieron heridas, la mayoría de carácter leve. No obstante, para garantizar una valoración médica adecuada, varios de los afectados fueron remitidos a los hospitales de Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Olaya.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar si el volcamiento fue producto de una falla mecánica o de las condiciones del asfalto, agravadas por el derramamiento de combustible (ACPM) sobre la vía tras el impacto.

Cierre total en la vía hacia el Urabá

De forma simultánea, la conectividad terrestre entre Medellín y la subregión del Urabá sufrió una nueva interrupción. La empresa Transportes Gómez Hernández S.A. confirmó la suspensión de sus despachos debido a un cierre total en el tramo Dabeiba - Mutatá, específicamente entre los sectores de Guineales y Godó.

La reactivación de las lluvias en la zona provocó deslizamientos de tierra y caída de material vegetal, lo que impide el tránsito seguro de vehículos. La operadora informó que los viajes se reanudarán solo cuando las autoridades viales y de gestión del riesgo garanticen que no existen peligros de nuevos derrumbes en el corredor.

Por último, en el norte de Antioquia, se reportó otro incidente en la vía hacia la Central Hidroituango. Un bus que transportaba contratistas de la firma Servinci sufrió una presunta falla de frenos. En una maniobra de emergencia, el conductor volcó el vehículo contra la ladera para evitar caer al embalse, dejando 12 personas lesionadas que ya reciben atención en Ituango y Yarumal.