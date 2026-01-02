Gobierno Petro alista decreto para desindexar costos de viviendas VIS del salario mínimo

En las últimas horas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno Nacional expedirá un decreto con el fin de que el robusto incremento del salario mínimo -que aumentó un 23 %- no afecte el precio de las algunos tipos viviendas en Colombia.

(Lea también: Sindicato de trabajadoras domésticas hizo pesimista balance tras alza del salario mínimo: “nadie cumple nada”).

“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la vivienda de interés social (VIS) y de la vivienda de interés prioritario (VIP), que está hoy atada al incremento del salario mínimo para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”, indicó Sanguino en conversación con la emisora W Radio.

En condiciones normales, cada incremento del salario mínimo -que responde a objetivos laborales y de poder adquisitivo- se traslada de forma inmediata al precio máximo de estas viviendas, sin que necesariamente aumente en la misma proporción la capacidad real de ahorro o de endeudamiento de los compradores.

Los aumentos anuales del mínimo suelen ser objeto de negociación política y, como ocurrió esta vez, pueden registrar alzas significativas, lo que provoca saltos considerables en los precios de viviendas VIS y VIP. Para los hogares vulnerables, que planean su compra a varios años, estos cambios inesperados pueden hacer que pierdan la posibilidad de acceder a un crédito o a un subsidio, aun cuando sus ingresos y condiciones laborales no hayan empeorado.

Vale decir, sin embargo, que también existe un riesgo de afectar la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda VIS y VIP si el nuevo mecanismo de ajuste no reconoce adecuadamente el aumento real de los costos de construcción.

Así mismo, también podría ocurrir que si los precios máximos crecen por debajo de los costos que asume el gremio constructor, las empresas del sector podrían reducir su oferta.