Golpe al bolsillo en Bogotá: El pasaje de TransMilenio ya no subirá $250, serán $350

El inicio del 2026 trae consigo una de las noticias más esperadas y temidas por los habitantes de la capital: el ajuste en las tarifas del transporte público. Tras el cierre de un 2025 marcado por intensos debates en el Concejo de Bogotá, se ha hecho público un proyecto de decreto que define el futuro del costo de movilidad en la ciudad.

Según el documento, que se encuentra actualmente en etapa de comentarios, la tarifa para los componentes troncal (buses rojos) y zonal (buses azules) del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) se fijaría en $3.550. Esto representa un incremento de $350 respecto al valor anterior, un ajuste impulsado por la compleja realidad macroeconómica del país.

¿Por qué sube el pasaje? La relación con el Salario Mínimo

Uno de los puntos que más ha generado conversación es la justificación técnica detrás del alza. Para este 2026, el Gobierno Nacional decretó un aumento del salario mínimo del 23%, lo que, sumado al auxilio de transporte, sitúa el ingreso básico en los $2.000.000.

Sin embargo, este incremento salarial es un arma de doble filo para los costos operativos de la ciudad. El Distrito argumenta que la evolución de la inflación, el precio de los combustibles y los indicadores macroeconómicos han elevado sustancialmente los costos de operación del sistema, haciendo inevitable el ajuste para garantizar la sostenibilidad financiera de TransMilenio.

TransMiPass y Transbordos: Las alternativas para el usuario

A pesar del incremento, el proyecto de decreto contempla medidas para mitigar el impacto en los usuarios frecuentes. Aquí te detallamos las dos más importantes:

Mecanismo de Transbordos: Se mantendrá el beneficio de costo cero en transbordos (hasta dos validaciones) dentro de un lapso de 110 minutos. Esto busca proteger a quienes deben tomar más de un bus para llegar a su destino. TransMiPass (Abono mensual): Se reglamenta una recarga mensual de $160.000, la cual otorga 65 validaciones. Si un usuario realiza más de 45 viajes al mes, este abono comienza a representar un ahorro significativo. No obstante, hay una advertencia clave: la recarga caduca al mes de la primera validación y no hay devolución de dinero por pasajes no utilizados.

¿Cuándo entra en vigencia?

El documento fue publicado oficialmente la noche del 31 de diciembre de 2025 y estará abierto para recibir observaciones de la ciudadanía hasta el próximo 7 de enero a la medianoche.

Para que este nuevo precio sea una realidad y se convierta en ley distrital, solo resta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán, junto con la validación de la Secretaría de Movilidad y la gerencia de TransMilenio. De no haber cambios tras la etapa de comentarios, los bogotanos deberán preparar sus tarjetas TuLlave para el nuevo cobro en las próximas semanas.