En video: incendio arrasó asentamiento en el oriente de Cali y dejó a decenas de familias sin techo en Año Nuevo

Un asentamiento ubicado entre los barrios Comuneros II y El Pondaje, en el oriente de Cali, terminó en una emergencia que dejó sin techo a decenas de familias. Alrededor de las 4:00 p. m. de este 1 de enero, un incendio estructural se propagó rápidamente por las viviendas construidas con materiales como madera y esterilla.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali desplegó un operativo que incluyó seis máquinas extintoras, dos carrotanques y ambulancias. Más de 30 unidades trabajaron durante varias horas para confinar las llamas y evitar que el fuego alcanzara a otros sectores del asentamiento, donde la densidad de las construcciones aumentaba el riesgo de una propagación masiva.

La respuesta técnica y comunitaria

El cabo Néstor Giraldo, coordinador de Emergencias del Cuerpo de Bomberos, confirmó que el censo preliminar arroja más de 20 viviendas afectadas. “Gracias a la rápida reacción y al apoyo de la comunidad, se logró controlar el fuego y evitar que se propagara a un sinnúmero de viviendas de construcción liviana que habrían masificado la emergencia”, explicó el oficial.

Pese a la magnitud de las columnas de humo, visibles desde distintos puntos de la capital del Valle, los organismos de socorro dieron un parte de tranquilidad al confirmar que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales. Las labores se extendieron hasta altas horas de la noche para realizar el control de puntos calientes y la extinción total de los escombros.

Para los residentes, el inicio del 2026 estuvo marcado por la pérdida de sus pertenencias. Algunos testigos relataron que el fuego comenzó en la parte posterior de una de las casas y, debido al material combustible de las estructuras, avanzó de forma inmediata. Mientras los bomberos atacaban el fuego, los vecinos intentaban rescatar electrodomésticos y objetos personales de las viviendas que aún no habían sido alcanzadas por el calor.

Las autoridades de gestión del riesgo y equipos de atención en crisis han instalado puntos de apoyo para brindar asistencia médica, alimentación y albergue temporal a los afectados. Por ahora, expertos del cuerpo bomberil y la policía adelantan las investigaciones para determinar si el origen del siniestro se debió a una falla eléctrica o al manejo inadecuado de fuentes de calor durante las celebraciones de Año Nuevo.