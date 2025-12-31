Sicarios se grabaron durante el homicidio del reciclador en Bogotá mientras trabajaba: nuevos videos estremecen

Cámaras de seguridad y videos grabados por la presunta banda criminal registran el ataque contra un joven reciclador en Bogotá: la familia denuncia abandono estatal

El caso de un hombre de 25 años, asesinado por sicarios que se movilizaban en motocicleta, cobró relevancia después de la difusión de grabaciones de cámaras de seguridad que evidencian la crudeza del ataque mientras trabajaba.

(Puede leer también: Impactante homicidio en Bogotá: joven fue asesinado frente a su esposa e hijos, familia acusa a ‘Los Satanás’)

Las imágenes captadas el pasado 23 de diciembre, alrededor de las cinco de la tarde, no solo muestran el momento del ataque, sino un detalle que ha estremecido a la ciudadanía: uno de los sicarios utilizó su teléfono celular para grabar el homicidio mientras disparaba contra la víctima y se escucha el mensaje que los victimarios quieren dejar.

El suceso ocurrió en una bodega de reciclaje en el sur de la ciudad, en plena víspera de Navidad, mientras el joven cargaba cartón. En el material audiovisual se observa la llegada de dos sujetos en motocicleta. El parrillero con una mano sostiene el arma de fuego y con la otra el dispositivo móvil, registrando en video el crimen, presuntamente para entregarlo como prueba de ejecución a la estructura criminal responsable.

Un ataque frente a menores de edad

Lo que aumenta la gravedad del hecho es que el trabajador fue acribillado en presencia de su esposa y sus hijos pequeños. “No respetaron que había niños afuera, al lado de donde estaba el muchacho”, denunció la suegra de la víctima. Según el testimonio familiar, incluso uno de los proyectiles fue dirigido hacia un menor, en un acto de violencia que pudo haber terminado en una tragedia de proporciones mayores.

El trasfondo del accionar

Detrás de este asesinato se encuentra un historial de acoso y extorsión que la familia venía denunciando desde hace un año. De acuerdo con los testimonios recogidos, el grupo delincuencial ‘Los Satanás’ exigía el pago de 60 millones de pesos para permitirles seguir operando el negocio familiar. Los accionares se realizaban mediante panfletos y mensajes de WhatsApp que la familia decidió no pagar.

“En mayo me hicieron un atentado, pasaron por la chatarrería y nos dieron bala, hiriendo a un reciclador en el hombro”, relató la propietaria del lugar. A pesar de estos antecedentes y de la gravedad de las amenazas, los afectados denuncian un abandono por parte de la Fiscalía y el Gaula, señalando que las rutas de protección no se activaron a tiempo para salvar la vida del joven.

La grabación realizada por el propio sicario es ahora una pieza clave para la identificación de los responsables, en un caso que pone de relieve la vulnerabilidad de los comerciantes ante las bandas de extorsión en la capital.