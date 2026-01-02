Cancillería envió mensaje de condolencias tras grave incendio en Suiza en el que murieron 40 personas

Cientos de personas se reúnen en las inmediaciones del bar Le Constellation para rendir homenaje a las víctimas del incendio que cobró la vida de más de 40 personas durante la celebración de año nuevo en Crans-Montana, en los Alpes Suizos.

El mundo sigue llorando la grave tragedia que se registró en un centro turístico de Suiza durante una fiesta de Año Nuevo. Según la información más reciente de las autoridades, un incendio que se presentó en un bar dejó al menos 40 personas muertas. Ante estos hechos, el gobierno colombiano envió un mensaje de condolencias.

(Lea también: Galán le respondió a Petro y manifestó que está dispuesto a frenar alza en pasaje de TransMilenio).

Por medio de un comunicado de prensa emitido por la Cancillería en la mañana de este viernes 2 de enero se conoció el pronunciamiento oficial del Ejecutivo.

“El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifiesta sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al Gobierno y al pueblo suizos por la tragedia ocurrida en la población de Crans-Montana. De la misma forma, expresa su solidaridad con las personas que resultaron heridas en este lamentable suceso, con la esperanza de que tengan una pronta y completa recuperación”, sostuvo la Cancillería en su comunicado de prensa.

Así mismo, el Gobierno Nacional manifestó que acompaña en su dolor al pueblo suizo y enfatizó en el sentimiento de pesar por la pérdida de vidas humanas. Adicionalmente, mostró su respaldo a las autoridades locales y a los organismos de rescate que tuvieron que atender las consecuencias de la emergencia.

“Colombia reafirma los lazos de amistad, cooperación y respeto que la unen con la Confederación Suiza, y se une al duelo que embarga a sus ciudadanos”, concluyó la Cancillería en su comunicado.

Varios extranjeros resultaron heridos en el incendio en Suiza

En las últimas horas se han identificado nuevas víctimas de la tragedia y, con ello, sus nacionalidades. Entre otras cosas, los gobiernos de Italia, Francia y Australia han reportado que ciudadanos de sus países se encontraban entre los heridos.

En el caso de Italia, hubo por lo menos una víctima mortal. Se trata de Emanuele Galeppini, un golfista de apenas 17 años, quien era considerado una promesa de su deporte.

“La Federación Italiana de Golf lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven atleta que llevaba consigo pasión y auténticos valores. En este momento de gran tristeza, nuestros pensamientos están con su familia y todos aquellos que lo amaron.Emanuele, siempre permanecerás en nuestros corazones”, sostuvo la Federación Italiana de Golf en su cuenta de Instagram.