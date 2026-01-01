¿Qué hacer si su empleador no le paga el sueldo? La hoja de ruta legal del Ministerio de Trabajo

El inicio de un nuevo año suele traer consigo ajustes económicos y proyecciones financieras para los trabajadores. Sin embargo, para miles de personas, el cierre del 2025 y el arranque del 2026 se ha visto empañado por una de las vulneraciones más graves al contrato laboral: el incumplimiento en el pago del salario.

El salario no es solo una contraprestación económica; es un derecho fundamental que garantiza la subsistencia digna del trabajador. Si usted se encuentra en esta situación, es vital que conozca los mecanismos legales para proteger su bolsillo y los intereses que su empleador podría estar obligado a pagarle.

El primer paso: El requerimiento formal

Antes de escalar a instancias judiciales, el Ministerio de Trabajo recomienda realizar un requerimiento directo. No basta con una conversación informal; lo ideal es enviar una comunicación por escrito (correo electrónico institucional o carta física con recibido) solicitando el pago inmediato de los salarios adeudados.

Este documento sirve como prueba de que el empleador ha sido notificado y que se encuentra en mora constitucional. Si tras este paso la respuesta es el silencio, es momento de acudir a las autoridades.

La intervención del Ministerio de Trabajo

Es importante aclarar que los inspectores de trabajo no tienen la facultad de “obligar” al pago inmediato ni de declarar derechos, pero sí de sancionar a la empresa. Usted puede:

Radicar una queja: A través de la página oficial del Ministerio o de forma presencial. Solicitar una audiencia de conciliación: Un tercero neutral intentará que las partes lleguen a un acuerdo de pago con fechas fijas. Inspección y vigilancia: El Ministerio puede iniciar una investigación administrativa que derive en multas millonarias para el empleador por el incumplimiento de sus obligaciones legales.

¿Se puede renunciar y pedir indemnización?

Sí. El incumplimiento en el pago del salario es una causa justa para que el trabajador termine el contrato de manera unilateral. Esto se conoce técnicamente como “despido indirecto”.

Si el trabajador demuestra que renunció porque no le pagaban, el empleador no solo deberá los salarios atrasados, sino que tendrá que pagar una indemnización por despido injustificado. Además, según el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, si al terminar el contrato el empleador no paga lo debido, se genera la famosa “sanción moratoria” o “indemnización moratoria”, que consiste en un día de salario por cada día de retardo durante los primeros 24 meses.

Recomendaciones finales para el trabajador

Conserve sus pruebas: Guarde desprendibles de nómina anteriores, contratos y registros de asistencia.

Guarde desprendibles de nómina anteriores, contratos y registros de asistencia. No espere demasiado: Las deudas laborales tienen términos de prescripción. Entre más rápido actúe, más fácil será recuperar su dinero.

Las deudas laborales tienen términos de prescripción. Entre más rápido actúe, más fácil será recuperar su dinero. Asesoría gratuita: Si no cuenta con recursos para un abogado, puede acudir a los consultorios jurídicos de las universidades o a la Defensoría del Pueblo.

El salario es sagrado y la ley colombiana es estricta frente a su protección. No permita que la informalidad o el miedo al despido impidan el cobro de su esfuerzo.