De la fiesta al horror: El trágico final de la caravana de “Años Viejos” en Fresno, Tolima

Lo que históricamente ha sido un símbolo de alegría y cierre de ciclos en el norte del Tolima, se transformó este 31 de diciembre de 2025 en un escenario de descontrol y luto. La tradicional caravana de los “Años Viejos” en Fresno, un evento que reúne a cientos de familias para despedir el año, terminó de forma abrupta tras una serie de incidentes violentos y accidentes que obligaron a su cancelación definitiva.

Le puede interesar: Miguel Polo Polo llegó hasta el Muro de los Lamentos para pedir por Colombia, “Le pedí que la izquierda no vuelva”

El desplome de la alegría: Accidente masivo en plena vía

La jornada comenzó con una euforia que rápidamente desafió las normas de seguridad. A través de redes sociales, se viralizaron videos impactantes que muestran el momento exacto en que un camión de estacas, que transportaba a una multitud de jóvenes junto a un monigote gigante, perdió la estabilidad.

Al tomar una curva, la estructura del vehículo no soportó el peso y el movimiento de los asistentes, provocando que las estacas cedieran. Decenas de personas cayeron al asfalto, unas sobre otras, ante los gritos de horror de los testigos. El reporte oficial del hospital San Vicente de Paúl indicó que, afortunadamente, solo dos personas requirieron traslado inmediato y se encuentran fuera de peligro, aunque el saldo pudo ser fatal.

Violencia en el mirador: Un cierre manchado de sangre

Mientras los organismos de socorro atendían los accidentes viales, la situación de orden público se tornaba crítica. En el sector del mirador, en la vía que conecta a Fresno con Manizales, la música y la harina fueron reemplazadas por disparos.

Un ataque sicarial cobró la vida de Esneider Mateus, un joven cuya muerte en medio de la celebración dejó en shock a la comunidad. En el mismo hecho, otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. A este suceso se sumaron múltiples reportes de riñas callejeras y enfrentamientos con machetes en distintos barrios, lo que exigió el despliegue total de la fuerza pública.

“No más”: El desgarrador pedido del organizador

La magnitud del caos fue tal que el comerciante local que por años ha liderado esta tradición, apareció en un video oficial de la Alcaldía de Fresno con un mensaje de derrota y profunda tristeza. Cubierto aún de harina, pero con el rostro desencajado, el organizador suplicó detener la marcha.

“Ya se me salió de las manos. Hubo dos accidentes y un ataque sicarial... Por favor, que se acabe la caravana. Qué pena, este es el último año que vuelvo a hacer esto”, expresó con la voz quebrada.

El llamado a la “desobediencia civil” y el desbordamiento de los asistentes marcaron el fin de una era. La administración municipal y el comité organizador confirmaron que la tradición no se repetirá en años venideros, citando la falta de cultura ciudadana y las graves fallas de seguridad como los detonantes de esta drástica decisión.