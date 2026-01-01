Pasajes gratis en TransMilenio 2026: Inician las recargas para más de 740.000 beneficiarios

Anuncian que el Portal de las Américas y la estación Biblioteca el Tintal cerrarán temporalmente.

El sistema de transporte masivo de Bogotá arranca el año con noticias positivas para las poblaciones más vulnerables. El Distrito ha confirmado el inicio oficial de las recargas de pasajes gratis para este 2026, una medida enmarcada en la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) que busca aliviar el bolsillo de miles de ciudadanos.

Para este mes de enero, se estima que más de 740.000 personas recibirán este beneficio de movilidad. La inversión, que supera los $10.000 millones de pesos, está dirigida específicamente a adultos mayores de 62 años, personas con discapacidad y ciudadanos categorizados en pobreza extrema y moderada según el Sisbén.

El requisito indispensable: La tarjeta TuLlave Personalizada

Para acceder a estos incentivos, el Distrito ha sido enfático: no es posible recibir el beneficio sin la tarjeta TuLlave personalizada. Este plástico es el único medio que permite al sistema identificar el perfil del usuario (adulto mayor, discapacidad o Sisbén) y asignar los pasajes correspondientes de manera individual.

Si aún no cuentas con ella o necesitas actualizar tus datos, puedes acudir a los puntos de personalización oficialesdistribuidos en toda la ciudad. Es importante recordar que, tras personalizar la tarjeta, el sistema requiere un tiempo de actualización antes de que los pasajes aparezcan disponibles para su activación.

Guía paso a paso: ¿Cómo activar tus pasajes gratis?

Una vez que el usuario pertenece a los grupos priorizados y cuenta con su tarjeta personalizada, el proceso de activación es sencillo y puede realizarse de dos formas principales:

1. En Taquillas de TransMilenio

Es la opción preferida para quienes desean asistencia directa. Solo debes:

Acercarte a cualquier taquilla del sistema (Portales o estaciones).

Presentar tu tarjeta TuLlave personalizada .

. Solicitar al taquillero la activación del beneficio de transporte.

2. En Puntos Automáticos (Tótem)

Si prefieres evitar filas, puedes usar las máquinas de recarga automática ubicadas en las estaciones siguiendo estos pasos:

Inserta tu tarjeta en la ranura indicada. Selecciona en la pantalla la opción “Transacciones virtuales”. Haz clic en “Solicitar Subsidio/Convenio”. Revisa y confirma los pasajes asignados en pantalla. Espera a que el proceso finalice antes de retirar el plástico.

¿Quiénes reciben el beneficio este mes?

La estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado busca asegurar que la movilidad no sea una barrera para el acceso a oportunidades. Los grupos que deben estar atentos a su saldo este mes son:

Personas mayores de 62 años: Quienes cuentan con una tarifa diferencial y apoyos complementarios.

Quienes cuentan con una tarifa diferencial y apoyos complementarios. Personas con discapacidad: Que requieren condiciones de accesibilidad y apoyo económico en sus desplazamientos.

Que requieren condiciones de accesibilidad y apoyo económico en sus desplazamientos. Hogares en pobreza extrema y moderada: Familias registradas en los grupos A y B del Sisbén IV.

Con esta iniciativa, Bogotá busca fortalecer la equidad social y garantizar que el sistema de transporte sea un derecho accesible para todos. Se recomienda a los usuarios realizar la activación en los primeros días del mes para evitar congestiones en los puntos de atención.