Histórico aumento del salario mínimo para 2026: Así golpeará el bolsillo de los trabajadores independientes

El cierre del 2025 trae consigo una noticia que transformará las finanzas de millones de colombianos. Tras las recientes mediciones del DANE, se ha confirmado que el incremento del salario mínimo en Colombia será del 23%. Esta medida, que busca mitigar los efectos inflacionarios y mejorar el poder adquisitivo, llevará el sueldo básico a los $1.750.905 pesos a partir del 1 de enero de 2026.

Si bien la noticia es un alivio para los 2,4 millones de trabajadores que devengan el mínimo legal, el panorama es complejo para el resto de la fuerza laboral. Según el DANE, el 55,4% de los ocupados en el país se encuentran en la informalidad o trabajan por cuenta propia, lo que representa a cerca de 13,3 millones de personas que deberán ajustar sus cuentas para cumplir con sus obligaciones legales.

El impacto en los independientes: ¿Por qué suben sus aportes?

Para quienes trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios o por cuenta propia, el aumento del salario mínimo no solo es una referencia, sino el piso obligatorio para cotizar al sistema de seguridad social. En Colombia, nadie puede realizar aportes sobre una base inferior a un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLMV).

Con el nuevo valor de $1.750.905, el costo de estar cubierto en salud y pensión experimentará un salto significativo. Esto significa que, incluso si un trabajador independiente percibe ingresos inferiores a esa cifra en un mes difícil, la ley le exige cotizar sobre el nuevo mínimo establecido.

Guía práctica: ¿Cómo calcular sus aportes en 2026?

Para evitar sanciones de la UGPP y garantizar su cobertura, es vital entender la fórmula del Ingreso Base de Cotización (IBC). Aquí le explicamos cómo hacerlo:

Sume sus ingresos mensuales. Reste los costos asociados a su actividad (excepto si es contratista por prestación de servicios, donde no aplica deducción). Multiplique el resultado por el 40%. Ese será su IBC.

OJO: Si el resultado de ese cálculo es inferior a $1.750.905, su aporte se liquidará automáticamente sobre el mínimo.

¿Cuánto dinero deberá pagar mensualmente?

Si usted cotiza sobre la base mínima, estos son los nuevos valores fijos:

Salud (12,5%): $218.863

$218.863 Pensión (16%): $280.145

$280.145 Total mínimo a pagar: $499.008 (sin contar ARL o Caja de Compensación).

Dato clave: Los independientes también pueden optar por aportes a Caja de Compensación Familiar (entre el 0,6% y el 2%) para acceder a subsidios y recreación, y la ARL, que es obligatoria para contratos de prestación de servicios y varía según el nivel de riesgo de la labor.

¿Cómo y dónde realizar el pago?

Para formalizar su situación, el primer paso es registrarse en el portal Mi Seguridad Social, seleccionando la opción “Registro ciudadano”. Allí deberá elegir su EPS y Fondo de Pensiones de preferencia.

El pago efectivo de estos aportes se realiza a través de los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Estas plataformas facilitan el proceso mes vencido y permiten reportar novedades como incapacidades o variaciones en los ingresos.

Para aquellos independientes con ingresos superiores, el Gobierno mantiene vigente el Esquema de Presunción de Costos, una herramienta diseñada para que los trabajadores por cuenta propia descuenten gastos de manera simplificada y paguen lo justo según su realidad económica.