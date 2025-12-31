De Boyacá para el mundo: Desmantelan sofisticada “fábrica” de dólares falsos en una finca de Berbeo

En lo que parece el guion de una serie de suspenso, una tranquila finca en el municipio de Berbeo, Boyacá, resultó ser el centro neurálgico de una operación de falsificación de moneda a escala internacional. En un operativo relámpago, la Fiscalía General de la Nación, en alianza estratégica con agencias de inteligencia de Estados Unidos, el Gaula Militar y la Policía Nacional, logró desarticular este complejo clandestino que inundaba mercados extranjeros con billetes apócrifos.

El hallazgo no tiene precedentes recientes en la región por su nivel de sofisticación técnica. Durante la diligencia de registro y allanamiento, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encontraron con una verdadera línea de producción industrial oculta entre el paisaje boyacense.

Un arsenal para el crimen organizado

Dentro del inmueble, los investigadores incautaron un arsenal de maquinaria de alta precisión que permitía una producción masiva con acabados casi imperceptibles al ojo inexperto. Entre los elementos hallados destacan:

Maquinaria pesada: Planchas litográficas, prensas e impresoras industriales.

Planchas litográficas, prensas e impresoras industriales. Insumos químicos: Tintas especializadas, sellos de seguridad y cortadoras de precisión.

Tintas especializadas, sellos de seguridad y cortadoras de precisión. Papel moneda simulado: Octavos de papel con impresiones a doble cara de billetes listos para el proceso de corte.

En total, las autoridades incautaron la impresionante cifra de 1’123.000 dólares falsos, los cuales ya estaban terminados, empacados y listos para ser enviados a centros de acopio y comercialización.

La conexión trasnacional: Billetes de 20 y 50 dólares

La investigación revela que este centro no operaba de forma aislada. Se trataba de un eslabón clave para una red trasnacional dedicada al tráfico de moneda. El sistema de impresión desarrollado en Berbeo permitía obtener réplicas de billetes de 20 y 50 dólares, denominaciones de alta rotación que eran distribuidas no solo en las principales ciudades de Colombia, sino también en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

El objetivo de la organización era introducir este dinero en el sistema financiero legal a través de actividades comerciales cotidianas, afectando la economía de los países receptores.

Justicia para el responsable

En el lugar de los hechos fue capturado José Jerónimo Ballesteros Ibáñez, señalado por las autoridades como el encargado de supervisar la producción ilegal y custodiar el complejo.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó al detenido ante un juez de control de garantías. Se le imputaron los delitos de:

Falsificación de moneda nacional o extranjera. Tráfico de moneda falsificada. Tráfico y tenencia de elementos destinados a la falsificación.

Pese a la contundencia de las pruebas y los elementos materiales probatorios recolectados en la finca, Ballesteros Ibáñez no aceptó los cargos. Sin embargo, ante el riesgo que representa para la sociedad y la gravedad de los hechos, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberá esperar su juicio.

Este golpe debilita significativamente las finanzas de las redes de lavado de activos que utilizan a Colombia como plataforma de producción debido a su ubicación estratégica y la tecnificación de sus métodos delictivos.