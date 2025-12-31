Gobierno ofrece incentivos a taxistas de hasta 52 millones de pesos para renovar vehículos a eléctricos

Los propietarios de taxis con más de 10 años de antigüedad ya pueden acceder a incentivos de hasta $52 millones para reemplazar sus vehículos por taxis 100 % eléctricos, en cualquier parte de Colombia, tras la puesta en marcha del programa de modernización financiado con recursos del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT).

Lea también: ¿Se acabó lo barato?: Amazon, Shein y Temu subirán de precio por nueva medida del Gobierno

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Transporte y respaldada por la Ley 2294 de 2023, contempla hasta $42 millones para la reposición del vehículo y hasta $10 millones adicionales destinados a la compra e instalación de la infraestructura de recarga en la vivienda del propietario.

El programa busca reducir los costos de operación del servicio de taxi y avanzar en la transición energética del transporte público individual. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el uso de taxis eléctricos permite ahorros de hasta 43 % en combustible y 65 % en mantenimiento, frente a los vehículos de combustión interna.

A estos beneficios se suman incentivos vigentes por ley, como descuentos en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), reducción en el valor de la Revisión Técnico-Mecánica y la exención de restricciones de circulación, lo cual facilita la operación continua del servicio.

Para la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, “con el FOPAT estamos avanzando en una transición energética que pone a las personas en el centro. Queremos que los taxistas tengan vehículos modernos, eficientes y más rentables, mientras contribuimos a reducir emisiones y a mejorar la calidad del aire en las ciudades. Este programa demuestra que cuidar el ambiente puede significar más ingresos y mejores condiciones para quienes viven del transporte”, concluyó.

Según el ministerio de Transporte, la implementación del programa permitirá modernizar progresivamente hasta 54.000 taxis hacia el año 2036, consolidando una política pública orientada a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire en las ciudades.