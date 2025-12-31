¿Se acabó lo barato?: Amazon, Shein y Temu subirán de precio por nueva medida del Gobierno

El panorama del comercio electrónico en Colombia se prepara para una transformación significativa. En el marco de la emergencia económica declarada mediante el Decreto 1390 de 2025, el Gobierno nacional estableció un ajuste en las exenciones tributarias para las importaciones de bajo valor, una medida que impactará directamente el costo final de los productos adquiridos en plataformas internacionales como Amazon, Shein, Temu y AliExpress.

(También puede leer: Emergencia económica ya tiene decreto: conozca la lista de nuevos impuestos)

Hasta la fecha, los colombianos podían realizar compras en el exterior por un valor de hasta 200 dólares sin necesidad de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, bajo la nueva normativa, este umbral se reducirá a 50 dólares a partir de 2026. El cambio implica que cualquier pedido que supere este monto deberá sumar un 19 % adicional por concepto de impuesto, lo que supone un incremento directo en el gasto de los usuarios.

Parte del decreto emitido por la reciente declaración de emergencia económica

Parte exacta del IVA a importaciones del decreto emitido por la reciente declaración deemergencia económica

El origen de la medida

La decisión se fundamenta en la necesidad del Estado de cerrar un faltante fiscal. Luego del hundimiento de las leyes de financiamiento en el Congreso, el Ejecutivo busca, a través de facultades excepcionales, un recaudo estimado de 11 billones de pesos para atender compromisos en salud, seguridad y subsidios.

El texto oficial explica que la exención original, establecida en la Ley 1607 de 2012, se justificaba porque el costo de recaudar el impuesto en paquetes pequeños era superior al beneficio económico. No obstante, el diagnóstico actual del Gobierno señala que el crecimiento acelerado del comercio minorista digital ha elevado significativamente el costo fiscal de este beneficio, convirtiéndolo en una fuga de recursos necesaria de mitigar.

Impacto en el consumidor

En términos prácticos, la modificación del artículo 428 del Estatuto Tributario transforma la experiencia de compra para millones de usuarios. Por ejemplo, un artículo que actualmente tiene un costo de 50 dólares (aproximadamente 188.576 pesos colombianos), pasaría a costar cerca de 224.405 pesos al aplicar el IVA del 19 %, una vez entre en vigencia la medida.

Esta norma aplicará exclusivamente para los bienes importados bajo las modalidades de:

Tráfico postal.

Envíos urgentes.

Entregas rápidas.

Para el Gobierno, este ajuste representa una fuente de ingresos ágil ante la estrechez financiera del país. Para el ciudadano, significa que las compras de tecnología, ropa o artículos para el hogar que antes se consideraban “pequeñas” y libres de impuestos, ahora requerirán un presupuesto mayor para cubrir las obligaciones tributarias nacionales.