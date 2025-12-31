Fin a la incertidumbre: La Troncal de los Andes recibe aval ambiental y promete transformar el tráfico en Chía

Tras años de espera y debates jurídicos, el proyecto vial más esperado por los habitantes de la Sabana Norte de Bogotá ha recibido el impulso definitivo. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó oficialmente la viabilidad ambiental a la modificación de la licencia del proyecto Troncal de los Andes, una decisión que marca un antes y un después para la competitividad y la movilidad en el departamento de Cundinamarca.

Esta decisión no solo destraba la construcción de la vía, sino que garantiza un equilibrio con el entorno natural. Según el reporte oficial, el nuevo aval permite ajustar el trazado de la vía en 1.3 kilómetros, una modificación estratégica diseñada específicamente para asegurar la protección integral de los cuerpos de agua y los ecosistemas sensibles de la zona.

Un triunfo para la gestión regional

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, fue el primero en celebrar la noticia, destacando que la comunicación oficial de la ANLA representa el cumplimiento de un compromiso con la ciudadanía. “La Troncal de los Andes tiene licencia ambiental. La entidad ha otorgado a este importante proyecto este requisito fundamental”, afirmó el mandatario local, subrayando que la evaluación técnica fue rigurosa.

Para llegar a este punto, la ANLA analizó profundamente las actuaciones proferidas por el Tribunal Superior de Cundinamarca y el Consejo de Estado. El proceso incluyó estudios ambientales detallados y, lo más importante, la participación activa de la comunidad, cuyas inquietudes sobre el manejo hídrico y la preservación ecológica fueron resueltas durante el trámite.

Descongestión total: Chía, Cota y Cajicá

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, enfatizó que la Troncal de los Andes es la pieza que faltaba para armar el rompecabezas de la movilidad en el norte. “Esta obra es necesaria para descongestionar el tráfico de Cota, Chía y Cajicá. Nos ilusiona poder construir una doble calzada desde la variante de Cota hasta conectarla con esta nueva vía”, explicó Rey.

El impacto del proyecto trascenderá la reducción de minutos en el tráfico diario. De acuerdo con el gobernador, la infraestructura está ligada directamente al crecimiento económico:

Turismo: Mayor facilidad de acceso para visitantes de Bogotá hacia los municipios de la Sabana.

Mayor facilidad de acceso para visitantes de Bogotá hacia los municipios de la Sabana. Inversión: Atracción de nuevos capitales gracias a una logística más eficiente.

Atracción de nuevos capitales gracias a una logística más eficiente. Competitividad: Reducción de costos de transporte de carga y pasajeros.

Compromiso con el ecosistema

A pesar del avance en infraestructura, la licencia ambiental viene con condiciones estrictas. El solicitante deberá implementar medidas de cuidado orientadas al fortalecimiento de los ecosistemas asociados y garantizar el mantenimiento de la infraestructura hídrica para prevenir cualquier deterioro ecológico. El mensaje de las autoridades es claro: el progreso vial no se hará a costa de los recursos naturales de Chía.

Con la licencia en firme, se espera que el inicio de las obras en este tramo estratégico traiga un alivio definitivo a las interminables filas de vehículos que diariamente colapsan el ingreso y salida del municipio de Chía.