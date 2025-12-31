¿Habrá Ciclovía en Bogotá este primero de enero? Conozca los cambios y fechas de regreso para 2026

El inicio de un nuevo año suele ser el momento preferido por miles de bogotanos para retomar hábitos saludables y disfrutar de los espacios públicos. Sin embargo, si su plan para este jueves 1 de enero de 2026 incluye sacar la bicicleta para recorrer las principales avenidas de la capital, debe tener en cuenta la reciente actualización del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

A diferencia de los domingos y festivos habituales, la administración distrital ha confirmado que este jueves 1 de enero no habrá servicio de Ciclovía en Bogotá. Esta pausa temporal responde a la logística de orden público y limpieza de la ciudad tras las celebraciones de la víspera de Año Nuevo.

¿Cuándo regresa la Ciclovía a las calles?

Para los entusiastas de la actividad física, la espera no será larga. El IDRD informó que el parque lineal más grande del mundo retomará su operación normal el próximo domingo 4 de enero de 2026. Los horarios se mantendrán sin modificaciones, permitiendo el disfrute de los corredores viales desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Este espacio, que conecta a la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente, sigue siendo la cita imperdible para ciclistas, patinadores, corredores y familias que buscan una alternativa de movilidad y recreación sostenible.

¡Cuidado! Recomendaciones de seguridad para usuarios

Con el regreso de la Ciclovía el domingo, el IDRD también ha lanzado una alerta importante para prevenir que los ciudadanos sean víctimas de engaños o hurtos por parte de personas que fingen ser funcionarios de la entidad. La seguridad es prioridad, y por ello se han emitido cuatro advertencias clave:

Identificación oficial: Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía nunca solicitan elementos personales ni dinero a los usuarios. Rutas seguras: Ningún guía o guardián de la Ciclovía debe persuadirlo para que se desplace a lugares alejados o fuera del trazado oficial de la ruta. Entrega de bicicletas: Bajo ninguna circunstancia los funcionarios solicitarán que entregue o “preste” su bicicleta para supuestas revisiones o pruebas técnicas. Verificación de campañas: Si ve personas con prendas institucionales ofreciendo cursos, promociones o ventas de artículos deportivos, verifique la veracidad en los canales oficiales. Estas campañas requieren autorización previa y comunicación masiva por parte del Distrito.

Agenda cultural para el inicio de año

Aunque la Ciclovía se tome un breve descanso este jueves, la agenda de la capital no se detiene totalmente. Para quienes buscan planes alternativos, la Cinemateca de Bogotá mantiene una oferta interesante que incluye talleres de Inteligencia Artificial (IA) y rotoscopia, ideales para quienes desean explorar su faceta creativa antes de retomar las rutas en bicicleta.

Recuerde planificar sus rutas de movilidad alternativa para este fin de semana y mantenerse informado a través de las redes sociales del IDRD para cualquier cambio de última hora en el estado de las vías.