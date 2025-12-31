Definidos los precios del Soat para automóviles y camionetas en 2026: tenga en cuenta su categoría

Luego de que la Superfinanciera diera a conocer las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán en 2026.

Cabe señalar que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo definidas en el Decreto 2497 de 2022, modificado por el Decreto 2312 de 2023, se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17% para 2026.

Para las demás categorías, que representan el 50% del parque automotor, y de acuerdo con la revisión periódica que realiza la SFC para determinar las condiciones técnicas y financieras de la operación del SOAT, las tarifas se incrementan aproximadamente en 0,38%.

En ese sentido los precios para carros y camionetas quedó establecido de la siguiente manera:

Carros particulares

Carros de menos de 1.500 c.c. y que sean de menos de 10 años: $ 447.300

Carros de menos de 1.500 c.c. y que sean de 10 o más años: $ 592.900

Carros de entre 1.500 y 2.500 c.c. y que sean de menos de 10 años: $ 544.700

Carros entre 1.500 y 2.500 c.c. y que sean de 10 o más años: $ 677.400

Carros de más de 2.500 c.c. y que sean de menos de 10 años: $ 636.000

Carros de más de 2.500 c.c. y que sean de 10 o más años: $ 754.300

Carros tipo camperos y camionetas