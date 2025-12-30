Monumental trancón en la Calle 80 para salir de Bogotá: Hasta TransMilenio está trancado

La mañana del martes 30 de diciembre amanece en Bogotá con monumentales trancones en las principales vías de salida de la capital del país, producto del alto flujo vehicular de personas que buscan pasar el 31 y 1 de diciembre fuera de la ciudad. Los reportes de los trancones son a tal punto que ni siquiera TransMilenio puede operar con normalidad.

Desde la Secretaría de Movilidad informaron que los principales trancones se presentan en cuatro de las salidas de la ciudad y ya están atendiendo la situación, pero le piden paciencia y prudencia a los conductores, con el fin de que el trancón se supere lo más rápido posible.

La entidad señaló que las vías que mayor flujo de vehículos presentan son:

Calle 80

Vía al Llano

Autopista Sur

Calle 13

Cientos de agentes de tránsito han sido desplegados en estos sectores con el fin de garantizar la movilidad y evacuar la mayor cantidad de vehículos posibles.

TransMilenio también está afectado por los trancones

Por su parte, TransMilenio confirmó que la operación del sistema se ve comprometida por estos trancones, siendo tres puntos los más críticos para el sistema en la diagonal 72 sur con carera 87m, la Calle 80 y la Calle 115a sur con carrera 6b este.

Con corte a las 7:42 a.m. esta es la afectación a la operación de TransMilenio:

Diagonal 72 sur con carrera 87m:

Por siniestro vial en la diagonal 72 sur con carrera 87m, sentido sur - norte, las siguientes rutas de TransMiZonal presentan afectación:

117, A518, L517, H521, G522.

Calle 80

Persiste la alta congestión vehicular sobre la salida y entrada de la Calle 80 generando retrasos en los servicios de las rutas alimentadoras, duales y zonales.

Retornamos ruta Dual 81 en portal 80 y suspendemos ruta alimentadora de calle 80 1-8

Calle 115a sur con carrera 6B este

Por alta congestión vehicular de viajeros sobre la salida y entrada en la vía al llano, continúan los retrasos en los servicios de las rutas alimentadoras y zonales.

Avanzan las actividades del personal de movilidad para agilizar el paso.