Homicidio Jaime Moreno: Emiten circular roja contra una de las mujeres implicadas en el asesinato

La Fiscalía General de la Nación confirmó la emisión de una circular roja de Interpol en contra de Paola Fernández, conocida como la mujer del disfraz azul, señalada de haber participado en el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido la noche del 31 de octubre, en medio de la celebración de Halloween, en una calle de Bogotá.

Puede leer: Mujer es condenada a 33 años de prisión por muerte de un ecuatoriano en Medellín

La decisión fue anunciada por la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, quien explicó que la Fiscalía ya envió la solicitud formal para que Fernández fuera incluida en la notificación internacional. “Fiscalía envió la solicitud para que fuera incluida en circular roja”, confirmó la funcionaria.

De acuerdo con la información oficial, Paola Fernández habría huido a Venezuela, su país de origen, tras conocerse la muerte del joven universitario. Con la activación de la circular roja, las autoridades buscan su ubicación y captura en cualquiera de los 196 países miembros de Interpol, ampliando así el alcance de la investigación y fortaleciendo la cooperación internacional.

El crimen de Jaime Esteban Moreno se produjo como consecuencia de una brutal golpiza propinada por Juan Carlos Suárez Ortiz, quien ya se encuentra capturado y enfrenta cargos por homicidio. Según la Fiscalía, la pena a la que podría ser condenado oscila entre 480 y 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel.

Lea también: El IVA al licor subirá del 5% al 19%: Solo se salvó la cerveza

Fuentes judiciales citadas por El Tiempo y W Radio indicaron que ninguna de las dos mujeres involucradas en el caso hacía parte del círculo cercano de amigos ni de compañeros académicos de la víctima. Este elemento ha reforzado la hipótesis de los investigadores de que el asesinato no estuvo motivado por razones personales ni académicas.

Las autoridades consideran que Paola Fernández podría ser testigo clave o partícipe directa en los hechos, por lo que su captura resulta fundamental para esclarecer los móviles del crimen y establecer posibles responsabilidades adicionales en el caso que conmocionó a la capital del país.