Alerta roja en Bogotá: 81 personas lesionadas por pólvora en lo que va de la temporada

La temporada festiva en Bogotá se ha visto empañada por un preocupante balance de salud pública. Según el más reciente reporte de las autoridades sanitarias, ya son 81 las personas afectadas por elementos pirotécnicos en la capital. Lo que más alarma a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) es la composición de estas cifras: la mayoría de los casos corresponden a adultos (65 registros), pero el impacto en la infancia no cesa, sumando 21 menores de edad lesionados.

Un dato particularmente indignante para la opinión pública es que dos de estos menores de edad resultaron afectados mientras estaban bajo el cuidado de adultos en estado de embriaguez, lo que pone de relieve la falta de responsabilidad en el manejo de estos artefactos.

Mapa de riesgo: Las localidades con más casos

El uso indiscriminado de pólvora no se distribuye de manera uniforme por la ciudad. La localidad de Engativá encabeza la penosa lista de emergencias, seguida de cerca por zonas del sur y el occidente de la ciudad.

A continuación, el detalle de casos por zona:

Engativá: 13 casos.

13 casos. Bosa y Suba: 9 casos cada una.

9 casos cada una. San Cristóbal: 8 casos.

8 casos. Kennedy: 7 casos.

7 casos. Usme y Ciudad Bolívar: 6 casos cada una.

6 casos cada una. Santa Fe: 5 casos.

Zonas como Usaquén, Fontibón y Los Mártires también reportan incidentes, demostrando que el peligro está latente en casi todo el territorio distrital.

Las manos y el rostro: Las zonas más vulnerables

La manipulación directa de los artefactos es la causa principal de las tragedias. El reporte técnico de la SDS indica que las manos son la parte del cuerpo más afectada, con 44 casos registrados. No obstante, el daño estético y funcional en el rostro (18 casos) y los ojos (9 casos) genera una preocupación mayor debido a las secuelas permanentes que estas lesiones pueden dejar.

Guía de emergencia: ¿Qué hacer (y qué no) ante una quemadura?

Si usted o un familiar resulta lesionado, el tiempo y la forma en que reaccione son vitales para evitar infecciones o complicaciones graves. La Secretaría Distrital de Salud es enfática en los siguientes puntos:

Lo que NUNCA debe hacer:

Evite remedios caseros: No aplique cremas, ungüentos, café, aceite o la popular sábila. Estos productos contaminan la herida y dificultan la limpieza médica.

No aplique cremas, ungüentos, café, aceite o la popular sábila. Estos productos contaminan la herida y dificultan la limpieza médica. No use materiales adhesivos: El algodón, esparadrapo o microporo se pegan a la piel lesionada y causan más daño al ser retirados.

El algodón, esparadrapo o microporo se pegan a la piel lesionada y causan más daño al ser retirados. No reviente ampollas: Esto deja la piel expuesta a bacterias del ambiente.

Esto deja la piel expuesta a bacterias del ambiente. No ingiera líquidos: Especialmente si la quemadura parece profunda o de tercer grado.

La forma correcta de actuar:

Cubra la lesión: Use únicamente una gasa mojada o un paño limpio. Busque ayuda profesional: Incluso si la quemadura parece leve, el riesgo de infección es alto. Acuda de inmediato al centro de salud más cercano.

La invitación de las autoridades es clara: la pólvora no es un juego y su manipulación debe ser exclusiva de profesionales. Proteja a los niños y evite que una celebración termine en una sala de urgencias.