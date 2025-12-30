Matrículas Bogotá 2026: Así puede asegurar un cupo escolar gratuito y sin intermediarios

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha dado luz verde al proceso de inscripciones para el año académico 2026. Con un sistema 100% virtual, gratuito y diseñado para eliminar las barreras de acceso, las familias bogotanas ya pueden gestionar el derecho a la educación de sus hijos, desde la primera infancia hasta la educación para adultos.

Asegurar un espacio en el sistema oficial no es solo un trámite; es la garantía de acceder a programas de alimentación, transporte y excelencia académica sin costo alguno. A continuación, le presentamos todo lo que necesita saber para no quedarse por fuera.

¿Quiénes deben realizar este proceso?

La inscripción es obligatoria para dos grupos principales:

Niños, niñas y jóvenes que ingresan por primera vez al sistema educativo oficial de Bogotá. Estudiantes activos que requieren un traslado de institución para el próximo año.

Oferta educativa disponible

El Distrito ofrece cobertura integral en diversos niveles:

Primera Infancia: Prejardín, jardín y transición (niños de 3 a 5 años).

Prejardín, jardín y transición (niños de 3 a 5 años). Educación Básica y Media: Desde 1º hasta 11º grado.

Desde 1º hasta 11º grado. Educación para Adultos: Ciclos del I al VI.

Ciclos del I al VI. Modelos Flexibles: Secundaria acelerada y procesos básicos para nivelación.

Calendario y Fechas Clave: ¡Tome nota!

Para evitar congestiones, la SED ha establecido un cronograma organizado por fases. Actualmente, nos encontramos en la etapa crucial:

Fase para Población General: Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025 . Esta es la ventana principal para solicitar, elegir y formalizar el cupo de forma directa.

Del . Esta es la ventana principal para solicitar, elegir y formalizar el cupo de forma directa. Oportunidades en 2026: Si se le pasó la fecha, podrá acudir a las Direcciones Locales de Educación desde el 5 de enero o directamente a los colegios a partir del 14 de enero de 2026.

Dato importante: Los niños de 3 a 5 años (primera infancia) pueden ingresar al sistema en cualquier momento del año, dada la prioridad constitucional de este grupo poblacional.

Paso a paso para realizar la inscripción virtual

El proceso se realiza exclusivamente a través de los portales: www.educacionbogota.edu.coo matriculas.educacionbogota.edu.co. Siga estas instrucciones:

Aliste sus documentos: Tenga a mano el documento de identidad del estudiante, el del acudiente y un recibo de servicio público reciente para verificar la dirección de residencia. Diligencie el formulario: Ingrese los datos de contacto (celular y correo electrónico son vitales para las notificaciones). El sistema le mostrará las opciones disponibles según su localidad. Selección y asignación: Si hay disponibilidad, podrá elegir la institución de su preferencia. Formalización: Este es el paso final y más importante. Una vez asignado el cupo, debe acudir al colegio o seguir las instrucciones virtuales para legalizar la matrícula. Si no lo hace en los plazos estipulados, el cupo se liberará.

Recomendaciones para una inscripción exitosa

Para que el proceso sea fluido y sin errores, la Secretaría de Educación recomienda:

Cero intermediarios: No pague a terceros. El trámite es gratuito y personal.

No pague a terceros. El trámite es gratuito y personal. Verifique datos de contacto: Un error en el correo electrónico puede causar que pierda la notificación de asignación de cupo.

Un error en el correo electrónico puede causar que pierda la notificación de asignación de cupo. No espere al último día: El sistema suele presentar alta demanda en los cierres de fase. Realizarlo con tiempo le permite elegir mejores opciones cerca de su hogar.

Con esta estrategia, Bogotá busca que ningún niño o joven se quede fuera de las aulas, fortaleciendo la planificación educativa y garantizando que el inicio del año escolar 2026 sea exitoso para todos.