Turistas sufrieron accidente por grave error al bajarse de camioneta para mirar el paisaje en vía de Santander

Un fuerte accidente se registró cerca al cañón del río Sogamoso en Santander. Los hechos se registraron en la vía que conecta a los municipios de Girón y Zapatoca en ese departamento. Según los reportes, un vehículo particular rodó hacia un precipicio y terminó prácticamente destruido.

De acuerdo con varios reportes de prensa, el accidente se produjo cuando los turistas que se encontraban a bordo del vehículo se bajaron del mismo para contemplar el paisaje. Al parecer, el conductor no habría puesto el freno de mano y la pendiente estaba especialmente lisa a raíz de que la vía había sido objeto de una obra pública recientemente.

“Dejaron e vehículo en la esquina, pero sin freno, luego se percataron que el vehículo cayó al abismo. Eran cuatro turistas y manifiestan que iban hacia Zapatoca. Fueron aproximadamente 20 metros lo que rodó”, aseguró el capitán José Caballero Julio, adscrito a la Policía de Carreteras de Santander, en conversación con el diario El Tiempo.

El supuesto descuido generó que la camioneta particular rodara sin control fuera de la vía y, más adelanta, con dirección a un precipicio. Según los reportes preliminares, la camioneta habría caído de una altura considerable. En imágenes que fueron compartidas en redes sociales se observa cómo el vehículo quedó gravemente afectado tras el incidente. Los vidrios resultaron completamente rotos, la parte delantera destruida e incluso se le salieron las llantas.

Por fortuna, las personas que se encontraban a bordo del vehículo se habían bajado del mismo antes de que este terminara desplazándose en dirección hacia el abismo y el accidente no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con el diario El Tiempo, debido a la complejidad del rescate, el incidente se registró el 26 de diciembre y solo hasta este 28 de diciembre consiguieron sacar el vehículo del lugar en el que había quedado.

De hecho, el citado medio advirtió que, según la Policía, se necesitaron dos grúas para retirar la camioneta.