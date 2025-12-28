A enorme trancón en la Autopista Sur se le sumaron caravanas fúnebres: así va la movilidad este 28 de diciembre

A esta hora miles de personas están saliendo de Bogotá con rumbo a distintos destinos del país. Por ello, una de las vías más congestionadas de la capital es la Autopista Sur, que conecta a la ciudad con varios municipios.

Desde el mediodía, la Secretaría de Movilidad informó que el corredor vial estab registrando un alto flujo vehicular entre el sector de Madelena y la localidad de Bosa, en sentido oriente-occidente. Además, en sentido occidente-oriente se presentaron trancones desde Cazucá hasta el sector de la Sevillana.

Para regular el tráfico, al corredor vial acudieron uniformados del Grupo Guía, agentes civiles y efectivos de la Policía de Tránsito de Bogotá. Según la Secretaría de Movilidad, los trancones no solo se registraron en la salida de la capital, sino también en el ingreso.

Lo curioso es que al lento tránsito de vehículos se le sumó una caravana fúnebre sobre las 3 de la tarde. “Se presenta carava fúnebre sobre la Autopista Sur a la altura del Cementerio El Apogeo, por lo que se registra congestión vehicular en el corredor. Agentes Civiles gestiona el tráfico en el punto”, advirtió la Secretaría de Movilidad.

Unos minutos más tarde, sobre las 4 de la tarde, se registró otra caravana fúnebre que generó aún más trancones a la altura del Cementerio El Apogeo.

En vivo: así va la movilidad de Bogotá en medio de plan Éxodo

04:06 p.m.: La Secretaría de Movilidad reveló a través de su cuenta oficial en la red social X que inició el “reversible en el corredor de la carrera 7 desde calle 245 hasta calle 183, sentido Norte - Sur.Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona”.

02:48 p.m.: Las autoridades de tránsito registraron un accidente entre un taxi y una patineta en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá.