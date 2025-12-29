“La única gracia que tiene Cepeda es que me puso preso, de resto es un destructor de todo”: Álvaro Uribe

Tras realizada la consulta del Centro Democrático en la que Paloma Valencia fue elegida como candidata presidencial del partido del expresidente Álvaro Uribe, las fuerzas de derecha empezaron oficialmente la campaña presidencial. Justamente, el propio expresidente se ha mostrado activo en eventos, reuniones, entrevistas y publicaciones en redes sociales, en los que no ha desaprovechado la oportunidad para atacar a Iván Cepeda, el principal candidato presidencial de la izquierda.

El más reciente ataque del expresidente Álvaro Uribe en contra del ahora candidato presidencial Iván Cepeda fue en medio de un evento del partido, en el cual no se olvidó de su polémico juicio y de quién estaba detrás de este. El exmandatario fue sarcástico y aseguró que solamente había una cosa que se le podía destacar a Cepeda: el juicio en su contra.

“Lo único bueno que tiene Cepeda. La única gracia que tiene es que me puso preso. De resto es un destructor de todo”, fueron las duras palabras del expresidente Álvaro Uribe en contra del candidato de la izquierda.

Esta no es la primera vez que desde las fuerzas de derecha intentan desacreditar a Cepeda, ya que en redes se ha hecho común que al candidato lo tilden de ser uno de los congresistas con más ausencias y menos proyectos de ley presentados en la última legislatura, intentando desacreditarlo como político.

Por su parte, Cepeda no ha respondido a estas provocaciones y ha seguido manteniéndose reservado en cuanto a entrevistas, pronunciamientos y actos de campaña se refiere. Lo poco que ha hecho de forma pública es dar algunas entrevistas a ciertos medios nacionales y realizar una convocatoria de voluntarios para que trabajen en su campaña política, la cual se espera empiece de lleno en el 2026.