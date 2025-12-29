“Mis sinceras condolencias”: Francia Márquez a familiares de las víctimas de naufragio en el Pacífico

La vicepresidenta Francia Márquez se sumó a las voces de solidaridad tras la tragedia que se registró en el Pacífico colombiano a raíz de un naufragio que dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad.

Los hechos se presentaron cerca de la bocana del río Naya, en un sector conocido como Punta de Ají. Según los reportes, la zona está a unos 15 minutos del casco urbano del municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca.

“Expreso mis sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en el trágico naufragio ocurrido en aguas del Pacífico, entre ellas dos menores de edad. En estos momentos de dolor, acompaño su duelo y el de los habitantes de Timbiquí y deseo que encuentren fortaleza y consuelo en el abrazo solidario de quienes comparten su pena”, sostuvo la vicepresidenta a través de su cuenta oficial en la red social X.

¿Qué edad tenían las niñas que murieron en naufragio de Timbiquí?

De acuerdo con los reportes oficiales, la embarcación que naufragó en el Pacífico colombiano llevaba a más de 30 pasajeros y había partido desde Buenaventura con rumbo a Timbiquí en la mañana de este domingo 28 de diciembre.

Varias embarcaciones que se encontraban en la zona ayudaron a rescatar a las personas afectadas, pero cuatro de ellas fallecieron. Kilian Cuero, alcalde de Timbiquí, señaló que una de las víctimas mortales era una bebé de apenas tres meses de edad. La otra niña que falleció tenía solo seis años.

“Acompañamos con respeto y dolor a quienes hoyenfrentan la pérdida de sus seres queridos, así como a las comunidades impactadas por este trágico suceso”, expresó la administración municipal en un comunicado de prensa.