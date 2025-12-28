Tras reunión con Zelensky, Trump aseguró que están “mucho más cerca” de lograr acuerdo de paz con Rusia

El mundo geopolítico quedó paralizado este domingo 28 de diciembre a raíz de la reunión que sostuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky. Los jefes de Estado se reunieron en la residencia de Trump de Mar-a-Lago, en Florida. Una vez terminaron la conversación, Trump advirtió que están cerca de lograr un acuerdo para ponerle fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, que se aproxima a cumplir cuatro años.

En una rueda de prensa posterior, Trump se negó a decir si espera que se alcance un acuerdo de paz para la crisis en Ucrania para fines de 2025. “No tengo plazos. ¿Saben cuál es mi plazo? Lograr que esta guerra termine", les dijo el presidente de Estados Unidos a los reporteros al comienzo de su reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de visita en su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Cuando se le preguntó si sus conversaciones de hoy conducirán a un acuerdo de paz, Trump dijo que “depende... considero que tenemos los elementos necesarios para un acuerdo”, y destacó que la crisis en Ucrania ha resultado difícil de resolver. Zelensky, por su parte, indicó que sus conversaciones con Trump se concentrarán en la más reciente versión de un plan de paz de 20 puntos y en el cronograma de una solución.

“Es muy importante que nuestros equipos hablen sobre estrategia, cómo hacerlo paso a paso, y acercarnos a la paz”, dijo Zelensky. Antes de la reunión con Zelensky, Trump publicó en Truth Social que entabló “una buena y muy productiva conversación telefónica” con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov aseguró que los dos presidentes “comparten opiniones en gran medida similares en el sentido de que el cese al fuego provisional propuesto por los ucranianos y por los europeos, bajo el pretexto de preparar un referendo o con otros pretextos, sólo prolongará el conflicto y representará un riesgo de reanudación de las hostilidades”.

Lo que dijo Trump tras la reunión con Zelensky

Una vez finalizó la reunión, Trump señaló que se encuentran “mucho más cerca” de llegar a un acuerdo de paz. Así mismo, se deshizo en elogios para Putin y señaló que Rusia podría tener un papel clave en la reconstrucción de Ucrania, que ha resultado muy afectada en medio del conflicto.

“Rusia quiere ver a Ucrania triunfando. Putin fue muy generoso con Ucrania y logró el éxito, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos”, puntualizó Trump.

*Con información de Xinhua