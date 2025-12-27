Tragedia en Nariño: una avalancha sepultó una casa y les causó la muerte a una mujer y un niño

En las últimas horas las autoridades reportaron una grave emergencia en el municipio de San Pablo, en el norte del departamento de Nariño. Según los reportes preliminares, se registró un deslizamiento que sepultó una casa y dejó dos personas muertas: un niño y una mujer.

De acuerdo con los detalles compartidos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pablo, los hechos se registraron en la madrugada de este sábado 27 de diciembre.

Su reporte oficial advirtió que tuvieron que atender el deslizamiento de tierra en coordinación la Alcaldía municipal, la Oficina de Gestión del Riesgo y los habitantes de la zona rural del sector ‘Hueco Lindo’, donde se registró la emergencia.

El alud de tierra afectó por completo una vivienda de la zona y les causó la muerte a una mujer de 40 años y a un niño de 11 años. Entre tanto, también se conoció que otras dos personas resultaron heridas con politraumatismos.

“Se realiza rescate de victimas con remoción de escombros y los heridos fueron trasladados al hospital de la localidad. Se realiza el proceso de levantamiento de las dos víctimas mortales para el traslado a la morgue del Hospital San Carlos”, informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pablo.

Crecientes súbitas afectan al Pacífico colombiano

Este trágico incidente registrado en Nariño no ha sido el único desastre natural que se ha presentado en el Pacífico colombiano en las últimas horas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también reportó una serie de emergencias que han afectado al departamento del Valle del Cauca.

“La Sala de Crisis Nacional hace seguimiento a las emergencias reportadas en el Valle del Cauca por crecientes súbitas en el río Dagua, así como en los ríos Cajambre y Naya, estos últimos en zonas urbana y rural de Buenaventura”, puntualizó la UNGRD.

Entre otras cosas, señalaron que las crecientes en el río Dagua dejaron 1.405 familias damnificadas, 143 viviendas averiadas y 10 destruidas También causaron afectaciones en cultivos, pérdida de enseres y daños en puentes.

Entre tanto las aguas del río Cajambre causaron inundaciones en varias veredas, aunque aún hay una evaluación de daños en curso.

En el caso del río Naya se presentó un desbordamiento e inundaciones.