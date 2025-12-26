Ya hay fecha y hora para debate de control político a la emergencia económica del gobierno Petro en el Congreso

En la tarde de este viernes 26 de diciembre el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, les notificó a los congresistas de la República que por instrucción del presidente de la corporación, Lidio García, se convocó una nueva sesión plenaria mixta para el próximo lunes 29 de diciembre a las 10 de la mañana. Entre otras cosas, los senadores asistirán a la sesión para adelantar un debate de control político sobre el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro esta semana.

Al debate no solo están citados los senadores, sino también todos los ministros del Gobierno Nacional, pues el decreto requirió de sus firmas para ser expedido y entrar en vigencia.

El control a la medida decretada por el Ejecutivo se ha hecho difícil debido a que se expidió en un momento complejo para los poderes Legislativo y Judicial: el primero se encuentra en receso legislativo y el segundo en vacancia judicial. En la práctica esto implica que sus corporaciones no están trabajando como lo hacen normalmente.

Sin embargo, senador Lidio García ya había defendido la autonomía del Congreso para adelantar este debate, incluso cuando esto implicara interrumpir el receso legislativo.

“El Congreso no es una ‘vaca muerta’. Es una institución viva, consciente de sus deberes y responsable ante la Constitución y los ciudadanos. Defender su autonomía no bloquea reformas, protege la democracia. Nunca hemos considerado que usted sea custodio del liberalismo, una tradición que exige formación y convicción. Cuando se acusa de títeres a los demás, a veces no se hace más que proyectar la propia forma de entender el poder. Aquí no hay hilos, hay responsabilidad institucional”, explicó García a través de su cuenta oficial en la red social X.

Benedetti criticó que el Congreso vaya a hacer control político a la emergencia económica

Entre tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la decisión del presidente del Congreso y también se refirió a ella en su cuenta de X.

“El Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe. El Congreso se pronunciará sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas”, advirtió Benedetti el pasado 24 de diciembre.