TransMilenio anunció la reapertura de importante estación del sistema: más de 800.000 personas se beneficiarán

Luego de un año fuera de operación en medio de un plan de modernización de la infraestructura de la estación de la Calle 146, finalmente TransMilenio informó cuándo será reabierta y cuáles serán las rutas que operarán en esta importante estación. Con esta reapertura se espera que unas 800.000 personas de Suba y Usaquén se vean beneficiadas.

El beneficio directo lo tendrán los habitantes de barrios como Mazurén, Cedritos, Victoria Norte, Santa Helena y Cedro Bolívar; de igual forma, habitantes de barrios aledaños podrán tener más opciones de transporte a su disposición. Es importante recordar que la estación de la Calle 146 registraba antes del cierre 14.800 validaciones diarias y se espera que a partir de su reapertura se incremente este número.

¿Cuándo reabre la estación Calle 146?

Desde TransMilenio informaron que la reapertura será el sábado 27 de diciembre y que la obra se le recibió al IDU sin contratiempos. Lo más relevante de esta obra es el nuevo puente peatonal de acceso a la estación, el cual ahora es más amplio, moderno, accesible para personas con movilidad reducida y también conectará con la estación de la Calle 146.

Por su parte, María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, aseguró que “la reapertura de la estación Calle 146 representa una noticia muy importante para el norte de Bogotá. Entregamos un puente peatonal moderno que cumple con los más altos estándares técnicos y de accesibilidad, pensado para ofrecer desplazamientos más seguros, incluyentes y una mejor experiencia de viaje para todos nuestros usuarios”.

Estas son las rutas que funcionarán en la estación de la Calle 146

Sumado a esto, desde TransMilenio informaron cuáles serán las rutas que empezarán a parar en esta importante estación de la troncal norte del sistema:

8

B10

B11

B28

B74

B75

H13

H75

J70

J74

F28

D10

G11

Finalmente, el sistema recordó que a través de la TransMi App los usuarios pueden acceder para consultar en tiempo real la información más actualizada con respecto a rutas, paradas, y horarios en la nueva estación de la Calle 146.