Rescatan a 13 personas que llevaban nueve horas a la deriva en el mar: habían menores de edad

La Armada Nacional anunció el rescate de 13 personas que llevaban nueve horas a la deriva en las aguas del océano Pacífico. La embarcación en la que se movilizaban presentó una falla eléctrica y los dejo en esa situación en el sector entre Bocas del río San Juan y Charambirá, zona limítrofe entre el Valle del Cauca y el Chocó.

No hubo afectaciones de salud

Las personas se desplazaban al municipio de Pizarro, en el Chocó, en una motonave tipo cabotaje cuando la capitana de la embarcación, identificada como Yessica Heidy, reportó que esta se encontraba sin propulsión por una falla eléctrica. En la motonave viajaban hombres, mujeres y tres niños, algunos integrantes de comunidades afrodescendientes e indígenas de la región.

La operación de búsqueda y rescate fue activada tras la alerta de la capitana al Sistema Integrado de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima (SCTVM) de la estación de Guardacostas de Buenaventura. Una vez localizados, los 13 tripulantes fueron puestos a salvo por los marinos de Colombia, quienes verificaron su estado de salud y confirmaron que nadie tenía afectaciones físicas.

Con la ayuda de la motonave “Crismar”, que estaba por la zona al momento de la emergencia, se coordinó el remolque de la embarcación averiada hasta Buenaventura.

Los tripulantes temían por la exposición al sol y la falta de alimentos

Durante las horas a la deriva, los ocupantes manifestaron su temor por las condiciones del entorno, el intenso sol y la disponibilidad de agua y alimentos, principalmente por la presencia de los menores de edad. Además, la zona se caracteriza por el fuerte oleaje.

“La Armada de Colombia reitera su compromiso con la seguridad y protección de la vida humana en el mar. Además, hace un llamado e invita a toda la ciudadanía a reportar cualquier emergencia a través de las líneas 146 y 147, disponibles las 24 horas del día”, informó la entidad en el comunicado del pasado 23 de diciembre donde hicieron pública esta situación ocurrida la semana pasada.