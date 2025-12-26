Tragedia en Bogotá: riña familiar terminó en pelea a cuchillo en el barrio Quiroga durante el 25 de diciembre

La celebración del 25 de diciembre en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, se vio truncada por la riña entre una familia que terminó en una pelea a cuchillo en la terraza de una casa. Las terribles imágenes fueron grabadas por vecinos del sector, quienes se sorprendieron al ver como el conflicto escaló al punto de atacarse entre familiares con armas blancas.

Los vídeos se viralizaron rápidamente en redes sociales y dejaron ver la gravedad de la riña y lo que genera el alcohol cuando se consume sin responsabilidad. En el metraje se puede ver, en primer momento, como una familia pelea a gritos en la terraza de una casa ubicada en el barrio Quiroga.

Se ve a dos hombres sin camiseta, quienes fueron los que habrían empezado la pela a puños, también se ve a varias mujeres intentado calmar a los hombres y a otros familiares presenciando el acto. El conflicto sigue escalando al punto que se empiezan a gritar amenazas entre sí, por lo que el conflicto se ‘calienta’ al punto en que se atacan a cuchillo.

Otro vídeo difundido en redes sociales dejan ver como en un punto, un señor de unos 50 años toma un cuchillo de cocina y empieza a atacar a uno de los hombres que estaba sin camiseta. El vídeo muestra como es impactado con el arma blanca en varias ocasiones, mientras varias mujeres se atraviesan intentado detener el ataque.

Finalmente una de la mujeres logra quitarle el cuchillo al agresor y la riña parece detenerse, pero no se logra ver qué pasó con el hombre que fue atacado con el arma blanca. Por el momento las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre este incidente, pero se presume que el sujeto fue atendido en un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.