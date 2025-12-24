Tremendo agarrón entre Paloma Valencia y el presidente Petro: “¿Usted consulta las barbaridades que escribe o son ocurrencias que va tecleando?"

Nuevamente las redes sociales fueron el ring de boxeo entre el presidente Gustavo Petro y la ahora candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia. El tema esta vez fue una critica que realizó el mandatario al Banco de la República y que, para la candidata, no tiene fundamento.

Le puede interesar: ¿Planea trámites con la Embajada de EE. UU.? Ojo a los cierres por fin de año en Bogotá y Barranquilla

El mandatario criticó al Banco de la República y lo responsabilizó, en parte, por el costo de la deuda que tiene en este momento Colombia y que presume un problema económico para el país de cara al 2026, tras no aprobarse la Ley de Financiamiento.

Ante esto, Paloma Valencia respondió en su cuenta de X directamente al presidente Petro: "Por favor deje de socavar nuestras instituciones. El Banco de la República ha sido y es un banco central ejemplar, respetado por todas las multilaterales y toda la Banca Central internacional“.

Sumado a esto, la ahora candidata presidencial del Centro Democrático le recordó al presidente Petro que "usted mismo habla con frecuencia de los muy buenos resultados en el control de la inflación post-pandemia, pero de manera injusta, torpe y profundamente ignorante, no reconoce el rol esencial del Banco en este sentido“.

Finalmente, Valencia le dejó dos preguntas al mandatario, las cuales, por ahora, no han sido respondidas: “¿Cómo así que en el banco “...crearon la elevación de la percepción del riego del país...”? ¿Usted consulta las barbaridades que escribe con algún economista de su equipo o son ocurrencias que va tecleando?“.

El presidente Petro confirmó cómo será el Salario Mínimo del 2026

El primer mandatario señaló que proporcionalmente el salario mínimo no subió de forma considerable durante los años anteriores a su gobierno, si se tienen en cuenta otros factores como la inflación. Luego, advirtió que el salario es familiar y no individual. Por ello, advirtió que esta vez acuñarán un concepto llamado “salario vital” con el fin de que los trabajadores colombianos consigan el dinero suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas.

“El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas”, explicó el primer mandatario. Y sostuvo que por eso se incluirá el concepto del “salario vital” en el decreto.

Sin embargo, el jefe de Estado no se refirió a una cifra puntual de aumento, que era lo que esperaba la opinión pública.