Evitan posible atentado en Facatativá: descubren depósito ilegal de explosivos en pleno barrio residencial

Un operativo de inteligencia ejecutado por tropas de la Quinta División del Ejército Nacional permitió la ubicación de un depósito ilegal de explosivos en el barrio Cartagenita, municipio de Facatativá. El hallazgo evitó la posible ejecución de un atentado programado en el casco urbano de esta localidad de la Sabana Occidente de Cundinamarca.

Según el informe técnico proporcionado por el Almirante Francisco Cubides, Comandante General de las Fuerzas Militares, en el inmueble intervenido se hallaron 15 kilogramos de explosivo tipo ANFO, una sustancia de uso industrial que combina nitrato de amonio y combustible, empleada legalmente en minería y obras civiles, pero que en contextos ilegales se convierte en un material altamente peligroso por su gran poder destructivo, capaz de causar graves daños y poner en riesgo a la población.

A parte del material explosivo, las unidades militares incautaron:

20 metros de cable dúplex.

Una batería de alimentación eléctrica.

Más de 100 envases de PVC para el ensamblaje de proyectiles o minas.

La institución confirmó que estos elementos son componentes esenciales para la fabricación de artefactos explosivos improvisados (AEI). El almacenamiento de este material en un sector residencial representaba un peligro directo para la infraestructura y la integridad de los civiles en el perímetro urbano.

“Fue frustrado de manera oportuna un atentado en el casco urbano de Facatativá”, informó el comando central a través de sus canales oficiales, destacando que el resultado se obtuvo mediante el cruce de información de inteligencia militar.

El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades judiciales correspondientes para iniciar el proceso de cadena de custodia y análisis forense. Actualmente, los organismos de seguridad del Estado adelantan investigaciones para determinar qué estructura criminal es la propietaria del depósito y establecer el objetivo específico del ataque que pretendían perpetrar en el municipio. No se reportaron detenciones durante el procedimiento.