Uribe anunció que el Centro Democrático radicará tutela para tumbar la emergencia económica de Petro

A través de su cuenta oficial en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe anunció que su partido, el Centro Democrático, y la candidata presidencial Paloma Valencia radicarán una tutela en contra de la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado lunes 22 de diciembre.

Entre otras cosas, Uribe señaló que la Corte Constitucional aún podría tardar varias semanas en revisar el decreto, con lo cual la tutela es la mejor herramienta legal para contrarrestar las intenciones del Gobierno Nacional.

“El Centro Democrático, encabezado por laCandidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la Emergencia Económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de Enero y mientras tanto el Gbno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, puntualizó Uribe en un trino.

En efecto, Paloma Valencia ya se había pronunciado en contra del decreto del Gobierno Nacional.

“El Gobierno incluyó un cheque en blanco para modificar el Presupuesto de 2026 a su antojo, sin importar lo que aprobó el Congreso en octubre. Quieren pasar la plata entre entidades, hacer recortes y adiciones a su antojo. Justo para elecciones de 2026″, advirtió la senadora y candidata presidencial.

Petro dijo que los nuevos impuestos solo afectarán a los más ricos

En una alocución que el presidente Gustavo Petro hizo en la noche de este martes 23 de diciembre, defendió la emergencia económica y aseguró que el Estado ha recortado tanto como ha podido en sus gastos.

“Este gobierno ya recortó el gasto al máximo. Lo que quieren es que le quitemos la plata a la salud, a la educación, y eso no lo vamos a hacer, no es posible. La Constitución colombiana ordena que el gasto social crezca, no que se recorte. La Constitución ordena que se paga con prioridad la deuda. Tampoco podemos recortar”, sostuvo Petro.

Adicionalmente, arremetió contra la oposición. “Aquí 1,7 billones de pesos salen de un impuesto al patrimonio. Afecta al 0,66 % de las familias. Toda esta cosa de la Oposición diciendo que no más impuestos a los colombianos, ¡dejen de hablar carreta y mentiras! El 0,6 % no son todos los colombianos, son los más ricos.Que ellos quieran defender a los más ricos es otra cosa", concluyó el presidente Petro en su discurso.