¿Planea trámites con la Embajada de EE. UU.? Ojo a los cierres por fin de año en Bogotá y Barranquilla

Cierre de la embajada de Estados Unidos por fin de año.

Si usted tiene pendientes trámites de visado, renovación de pasaportes o servicios consulares, preste mucha atención. La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Agencia Consular en Barranquilla han oficializado modificaciones temporales en sus horarios de atención con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Estos cambios, que afectan tanto a ciudadanos colombianos como estadounidenses, implican cierres totales en fechas específicas de diciembre de 2025 y enero de 2026. A continuación, le detallamos el calendario para que no pierda su viaje ni su tiempo.

Calendario de cierres en la Embajada (Bogotá)

La sede principal en la capital colombiana suspenderá todas sus actividades durante los días centrales de la Navidad. No habrá servicios consulares de rutina ni emisión de pasaportes de emergencia desde el 24 hasta el 26 de diciembre. La atención se retomará el lunes 29 de diciembre.

Sin embargo, el descanso se extenderá a inicios de año:

1 de enero: Cerrado por Año Nuevo. Retoma funciones el viernes 2 de enero de 2026.

Cerrado por Año Nuevo. Retoma funciones el viernes 2 de enero de 2026. 12 de enero: Cerrado por el festivo local del Día de Reyes.

Cerrado por el festivo local del Día de Reyes. 19 de enero: Cerrado por el festivo estadounidense del Natalicio de Martin Luther King Jr.

Situación en la Agencia Consular de Barranquilla

Para quienes se encuentran en la zona norte del país, las restricciones son un poco más extensas. Aunque la agencia en la capital del Atlántico seguirá el mismo patrón navideño (cerrado del 24 al 26 de diciembre), su cronograma para enero presenta variaciones importantes.

Tras operar los días 29, 30 y 31 de diciembre, la Agencia Consular en Barranquilla cerrará sus puertas desde el 1 hasta el 12 de enero de 2026, reabriendo servicios de manera regular el martes 13 de enero.

¿Qué pasa con las citas de visa?

La misión diplomática aclaró que durante los días de cierre no se procesarán servicios de visado de inmigrante ni de no inmigrante. Es importante destacar que las personas que tenían citas programadas originalmente para estas fechas ya han sido contactadas para la respectiva reprogramación. Si usted no ha recibido notificación, se recomienda revisar los canales oficiales de contacto proporcionados al momento de su solicitud.

Canales de emergencia para ciudadanos estadounidenses

A pesar de los cierres administrativos, la Embajada mantiene protocolos estrictos para situaciones críticas. Los ciudadanos estadounidenses en Colombia que enfrenten emergencias que amenacen su salud o seguridad deben comunicarse de inmediato a la línea de emergencias nacional #123.

Para casos específicos como reportes de fallecimiento, arrestos, víctimas de delitos o asistencia urgente, está habilitada la línea +57-601-275-2000. Este número permite hablar con un oficial de turno fuera del horario habitual. También se ha dispuesto un formulario digital en el sitio web oficial de la Embajada para gestionar solicitudes de asistencia.