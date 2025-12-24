Colombiano es condenado a 19 años de cárcel en Rusia por combatir en Ucrania

La justicia rusa, operando desde los territorios ocupados en el este de Ucrania, ha dictado una de las sentencias más severas registradas hasta la fecha contra un ciudadano latinoamericano. Óscar Mauricio Blanco López, un colombiano de 42 años, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión bajo cargos de “actividad mercenaria” y tentativa de homicidio contra fuerzas rusas.

La decisión fue emitida por el Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Según el pliego de cargos de la Fiscalía General de Rusia, Blanco López fue hallado culpable de participar activamente en el conflicto armado a cambio de beneficios económicos, una figura que el Código Penal ruso castiga con especial rigor.

Un contrato marcado por la crisis económica

La historia de Blanco López refleja una realidad que enfrentan cientos de exmilitares y civiles colombianos: la búsqueda de estabilidad financiera en frentes de batalla extranjeros. Según el comunicado oficial de la Fiscalía rusa, el colombiano admitió plenamente su responsabilidad, declarando que su decisión de unirse a las filas ucranianas en mayo de 2024 estuvo motivada por las graves dificultades económicas que atravesaba en su país de origen.

Tras firmar un contrato con las Fuerzas Armadas de Ucrania, Blanco López operó en el frente hasta diciembre de 2024, mes en el que fue capturado por tropas rusas en la convulsa región de Donetsk. Además de la acusación por mercenarismo, la justicia prorrusa le imputó el intento de asesinato de cinco militares rusos durante las operaciones de combate.

El destino: Una cárcel de máxima seguridad

La condena no solo destaca por su extensión cronológica, sino por las condiciones en las que será purgada. El tribunal ordenó que Blanco López cumpla su sentencia en una colonia penal de máxima seguridad, un régimen carcelario conocido por su severidad y aislamiento.

Rusia ha mantenido una postura inflexible frente a los voluntarios extranjeros que se unen a la Legión Internacional de Ucrania. Para Moscú, estos combatientes no gozan del estatus de “combatientes legítimos” o prisioneros de guerra bajo la Convención de Ginebra, sino que son catalogados como mercenarios, lo que los expone a procesos penales ordinarios con penas que pueden superar las dos décadas de encierro.

La tendencia de condenas a extranjeros en 2024 y 2025

El caso de Óscar Mauricio Blanco no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de juicios contra ciudadanos internacionales capturados en el campo de batalla:

Un ciudadano británico y un checo fueron sentenciados a 13 años cada uno. Octubre 2024: Un estadounidense de 70 años, Stephen Hubbard, fue condenado a casi 7 años.

Esta serie de veredictos subraya el peligro jurídico y físico que corren los extranjeros en la zona de conflicto. Mientras que Ucrania defiende la legalidad de estos contratos bajo su legislación nacional, los tribunales en territorio ocupado continúan utilizando estas sentencias como una herramienta de presión política y disuasión internacional.