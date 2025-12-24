“No voten por un Congreso bloqueador”: el polémico comentario de Petro sobre las elecciones de 2026

El presidente Gustavo Petro hizo una alocución durante este martes para hacer varios anuncios y balances sobre su gobierno y lo que viene para el país en el 2026. Entre otras cosas, criticó duramente al Congreso por oponerse a las reformas sociales que ha impulsado el Gobierno Nacional y les pidió a los ciudadanos votar para cambiar el Legislativo.

Según el primer mandatario, el país ha estado por una buena senda en materia económica, pese a las dificultades fiscales que está atravesando el Estado colombiano. “Ojalá se sostenga en el tiempo. Depende de ustedes, ciudadanos y ciudadanas, y de su voto”, sostuvo el primer mandatario.

Más adelante, se refirió a la necesidad de que el país lleve a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, indicó que este proceso solo podrá llevarse a cabo con ayuda del próximo Congreso, que se elegirá en el 2026.

“Busquen, analicen un voto inteligente, por favor. Ya el Congreso frenó la mayoría de las reformas. No voten por un Congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo”, puntualizó el primer mandatario. No obstante, señaló que su intención no es “participar en política”.

Petro arremetió contra los más ricos de Colombia

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro también arremetió contra los más ricos del país.

“Los patrones dejaron de pagar salud y lo hemos reemplazado por presupuesto. Por tanto, déficit fiscal. Ahora los patrones dicen que no pagan más impuestos. Entonces, se están robando la plata del Estado. Nosotros estamos subsidiando a los más ricos de Colombia. Eso es un crimen, un delito”, sostuvo el primer mandatario.

Así mismo, les reiteró a los ciudadanos que si votan por los congresistas que defienden los intereses de los “más ricos” provocarán que esas condiciones de desigualdad permanezcan.