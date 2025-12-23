Claudia López señala al Gobierno de instrumentalizar alza del salario mínimo: “nos saldrá lo comido por lo servido”

El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional este lunes generó una ola de reacciones en la opinión pública. Entre otras figuras políticas que se pronunciaron estuvo la precandidata presidencial Claudia López, quien arremetió contra esta decisión y señaló al Ejecutivo de querer usar el alza del salario mínimo para contrarrestar las críticas que ha recibido.

(Contexto: Atención: Gobierno Petro publicó decreto de emergencia económica y reveló cuánto durará).

En efecto, se espera que el presidente Gustavo Petro anuncie oficialmente cuál será el incremento del salario mínimo en una alocución que está citada para las 7 de la noche de este martes 23 de diciembre. El anuncio no ha caído bien entre sus contradictores.

“Una Navidad francamente amarga le está dando el Gobierno Nacional a los colombianos. Mediante un decreto, declaró emergencia económica. Eso se declara cuando hay una calamidad no previsible: una avalancha como la de Armero, una inundación por el cambio climático. Nada de eso está pasando. Lo único que está pasando es que el Gobierno está gastando de manera desborada, endeudándonos”, expresó Claudia López en un video publicado en sus redes sociales oficiales.

Según López, el Ejecutivo usará este estado de emergencia económica para imponer nuevos impuestos en vez de atacar la corrupción y bajar la deuda.

“Como no le alcanzaba la plata, ni siquiera les pagó a sus propios contratistas en esta Navidad. No hay derecho a que se haga este abuso de poder. Ese decreto, el presidente lo sabe, se va a caer en la Corte Constitucional. Pero está aprovechando que hay vacancia judicial por Navidad y Año Nuevo para imponernos esos nuevos impuestos y que las cortes no puedan hacer un control adecuado. Eso es autoritarismo puro y duro", puntualizó Claudia López.

Petro dice que habrá “noticias buenas” para los colombianos

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso trino en el que cuestionó duramente a las comisiones económicas del Congreso por hundir su reforma tributaria y señaló que la suerte de las finanzas del país estará en manos de la Corte Constitucional.

“La Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica”, anotó el primer mandatario.

Además, hizo una extensa explicación de las dificultades que atraviesa la economía del Estado colombiano, según él, debido a las decisiones del Congreso y a la caída en el precio internacional del petróleo y el carbón

Está noche a las siete de la noche me dirijiré, bajo censura a la población de Colombia para hablar de las noticias buenas de nochebuena para Colombia