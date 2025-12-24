Gobierno Petro impulsa una “política exterior feminista”: esto es lo que busca lograr

El gobierno define los pilares de su nueva política internacional con enfoque feminista, según la canciller Rosa Villavicencio y el presidente Gustavo Petro

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia busca transformar la manera en que el país se proyecta ante el mundo. A través de un borrador de decreto de ocho páginas, la Cancillería, bajo la dirección de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, presentó formalmente la propuesta de la Política Pública Exterior Feminista (PEF), un marco normativo que busca integrar el enfoque de género en las acciones diplomáticas y de cooperación internacional del Estado.

Este documento, que se encuentra disponible para comentarios de la ciudadanía, pretende cumplir con una de las directrices del Gobierno Nacional. Su propósito central es establecer las bases para promover y garantizar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, tanto dentro del territorio nacional como en el ámbito global.

Una propuesta frente a las desigualdades

Según se lee, la PEF se plantea como una respuesta a la necesidad de abordar las desigualdades estructurales y las violencias de género a nivel regional y global. El documento señala que el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ es un paso considerado “esencial e imprescindible” para la construcción de paz y el desarrollo sostenible.

La implementación de este decreto, de ser aprobado, afectaría a las entidades estatales que realicen acciones de política exterior o cooperación internacional. La Cancillería actuaría como el organismo de coordinación para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados.

Los cinco ejes del borrador

El borrador organiza la hoja de ruta de esta política bajo cinco pilares temáticos:

Justicia social: Se enfoca en la transformación de estructuras políticas y la protección de la vida a través de la diplomacia.

Se enfoca en la transformación de estructuras políticas y la protección de la vida a través de la diplomacia. Justicia ambiental: Busca que el acceso a mecanismos de protección y reparación ambiental considere las brechas de género.

Busca que el acceso a mecanismos de protección y reparación ambiental considere las brechas de género. Paz total: El documento consigna que esta es una apuesta integral para lograr una paz estable, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, con especial énfasis en las mujeres y población LGBTIQ+ en el marco de los conflictos armados.

El documento consigna que esta es una apuesta integral para lograr una paz estable, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, con especial énfasis en las mujeres y población LGBTIQ+ en el marco de los conflictos armados. Educación, ciencia y cultura: Pretende fortalecer la participación de estas poblaciones en áreas del conocimiento y el intercambio cultural.

Pretende fortalecer la participación de estas poblaciones en áreas del conocimiento y el intercambio cultural. Fortalecimiento institucional: Propone mecanismos de coordinación interna en el Ministerio de Relaciones Exteriores para asegurar la transversalidad del enfoque de género.

La hoja número cinco del borrador de la Cancillería del decreto de la "política exterior feminista" para recibir comentarios ciudadanos. Archivo: Cancillería de Colombia

La hoja número seis del borrador de la Cancillería del decreto de la "política exterior feminista" para recibir comentarios ciudadanos. Archivo: Cancillería de Colombia

Seguimiento y transparencia

Para asegurar la ejecución de lo proyectado, el borrador establece que se rendirá un informe anual sobre el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, se contempla que la política esté sujeta a procesos de retroalimentación, manteniendo el documento abierto a comentarios de diversos sectores sociales hasta la fecha límite establecida por la entidad.

Esta iniciativa situaría a Colombia entre el grupo de naciones que han optado por definir su agenda internacional bajo principios de igualdad y enfoque interseccional, sin embargo, la Cancillería sigue a la espera a la validación final del marco normativo.