Impactante persecución policial en Bogotá: una fuerte balacera dejó un hombre muerto y desató caos vial

La presencia de los peritos forenses en el lugar llevó a la suspensión temporal del paso en la calle 6 con carrera 10, generando congestión en el corredor Occidente–Oriente.

En la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, Bogotá amaneció con el estruendo de una balacera en pleno centro. Lo que parecía un miércoles de compras navideñas en el sector de San Victorino se transformó en una escena criminalística.

(Lea también: ¿Planea salir en Navidad? Atención a TransMilenio y la movilidad este 24 de diciembre en Bogotá)

El saldo de este suceso fue un hombre fallecido en el plena vía, un menor de edad herido bajo custodia policial y un trancón que fracturó la movilidad de la capital.

Todo comenzó varios kilómetros atrás, en la localidad de Suba. En las inmediaciones de la Calle 106 con Autopista Norte, dos sujetos en motocicleta interceptaron a un ciudadano de 29 años. Según el reporte de las autoridades, los presuntos delincuentes no se conformaron con exigirle el celular y la maleta, sino que dispararon dos veces contra la víctima para amedrentarla.

Una patrulla de la Policía que rondaba el sector detectó el ataque e inició de inmediato una persecución que se extendió por las arterias principales de la ciudad. El seguimiento, que mantuvo en alerta a las centrales de radio de la Policía Metropolitana, terminó de forma abrupta en la intersección de la Carrera 10 con Calle 6, en el barrio Los Mártires.

Intercambio de disparos y desenlace

Al verse acorralados por los uniformados, los sospechosos abrieron fuego, lo que desencadenó un enfrentamiento en plena vía pública. El Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló el resultado del operativo:

“En la reacción policial se abate a uno y captura al otro. Se incauta el arma de fuego y la motocicleta en la cual se estaban desplazando los delincuentes. El aprehendido tiene 16 años y presenta una herida en el brazo; la persona fallecida tendría entre 25 y 30 años y estamos en proceso de identificación”.

Mientras el CTI de la Fiscalía realizaba el levantamiento del cuerpo, el sector permaneció acordonado, dejando una imagen inusual de la Carrera 10 vacía de buses pero rodeada de peritos forenses.

Caos vial en una fecha crítica

El cierre de la Calle 6 en sentido Occidente-Oriente no pudo ocurrir en un momento más complejo. Con miles de personas intentando llegar al centro para las últimas compras de Navidad, la Secretaría de Movilidad tuvo que desviar el flujo vehicular hacia la NQS y la Calle 19.

Sin embargo, la solución vial trajo otro problema. Conductores atrapados en el desvío denunciaron que, al ser obligados a transitar por calles internas del barrio San Bernardo, se convirtieron en blanco de delincuentes que aprovecharon el represamiento de vehículos para cometer hurtos. Las quejas ciudadanas escalaron rápidamente en redes sociales, exigiendo mayor presencia policial en las rutas de contingencia.

Cerca de las 9:30 a. m. se restableció el paso. Las investigaciones preliminares sugieren que el menor capturado formaría parte de una estructura dedicada al robo de pertenencias bajo la modalidad de fleteo o asalto motorizado en el norte de la ciudad.