En plena víspera de Navidad un incendio en Neiva dejó tres personas muertas

Un incendio de gran tamaño fue reportado en el sector céntrico de la capital del Huila. Este suceso terminó con la vida de tres hombres y dos animales de compañía que se encontraban en el interior del inmueble. El reporte oficial de los organismos de socorro indicó que la emergencia fue notificada a las 4:21 a. m.

El fuego se originó en una edificación ubicada en la calle 6 número 1H-41, en el barrio San Pedro, un punto central cercano a la glorieta de la Plaza de San Pedro. En este lugar funcionaba un establecimiento comercial que, según testimonios de vecinos y reportes preliminares, también prestaba servicios de hospedaje tipo hostal.

La respuesta de los organismos de socorro

Ante el llamado de la comunidad, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva activó su protocolo de reacción inmediata. Nancy Monje Trujillo, jefa de la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio, confirmó que al sitio fueron desplazadas dos máquinas extintoras y una camioneta logística. A su llegada, las unidades se encontraron con una conflagración en fase avanzada, con llamas que ya habían envuelto gran parte del segundo piso de la estructura.

El teniente del Cuerpo de Bomberos, Elmer Pérez, detalló que el fuego se encontraba “muy propagado” al momento de la intervención. Tras varios minutos de labores de enfriamiento y control, las unidades lograron evitar que el incendio se extendiera a las edificaciones colindantes. No obstante, el segundo nivel del inmueble fue declarado en pérdida total.

Hallazgo de las víctimas

Una vez mitigado el fuego, los bomberos procedieron a las labores de inspección y remoción de escombros. Fue en ese momento cuando localizaron los cuerpos de tres hombres, quienes presuntamente descansaban en el lugar al momento del suceso. Junto a ellos, se reportó el fallecimiento de dos caninos.

Sobre las causas de las muertes, el teniente Pérez ofreció una hipótesis inicial basada en la inspección visual: “Presumimos inicialmente que fue por inhalación de monóxido de carbono, porque las personas no están calcinadas ni presentan quemaduras”. Sin embargo, será el Instituto Nacional de Medicina Legal el encargado de confirmar la identidad de los fallecidos y la causa exacta de sus muertes mediante los protocolos de necropsia.

Investigación en curso

Unidades de la Policía Judicial (Sijín) acudieron al sitio para realizar los actos urgentes y el levantamiento de los cuerpos. El área permanece bajo custodia mientras expertos en investigación de incendios analizan la escena para determinar el punto de origen y la causa de la emergencia.

¿Qué hacer durante un incendio?

Recuerde que ante un incendio, la prioridad es mantener la calma y desplazarse gateando o arrastrándose, ya que el aire más limpio se encuentra cerca del suelo para evitar la inhalación de humo tóxico.

Antes de cruzar cualquier umbral, es vital tocar la puerta y la manija con el dorso de la mano, si detecta calor, no la abra y busque una ruta alterna. Durante la evacuación, utilice siempre las escaleras, nunca el ascensor, y cierre las puertas a su paso para retardar el avance de las llamas mientras protege su nariz y boca con un paño húmedo.

En caso de quedar atrapado, refúgiese en una habitación, bloquee las rendijas con toallas húmedas para bloquear el humo y comuníquese de inmediato a la línea 123, intentando hacerse visible desde una ventana para facilitar su rescate.

Las autoridades locales han hecho un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución durante estas fechas, instando a verificar las conexiones eléctricas y desconectar decoraciones navideñas antes de dormir, con el fin de prevenir fallas técnicas que puedan derivar en situaciones similares.